Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в АвстрииРИА Новости 14:14

Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА в матче товарищеского футбольного турнира в Австрии, в котором участвуют четыре российских клуба. Встреча завершилась со счетом 3:1. У "Спартака" отличились Зелимхан Бакаев (7-я минута), Илья Гапонов (58) и Софьян Ханни (60).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» оказался сильнее ЦСКА. Все голы матча (видео)

Советский спорт13:41

«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке Париматч Премьер

Нева Спорт14:07

Что сказал Гончаренко главному арбитра время матча со «Спартаком»

Спорт-Экспресс15:56

«Спартак» обыграл ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

Soccer.ru14:04

«Красная сломала игру. Адриано надо было удалять». Такой злости ЦСКА и «Спартак» не дают даже в РПЛ

Sport24.ru15:55

ЦСКА и «Спартак» хотели доиграть 11 на 11 после удаления Набабкина. Но австрийский судья зарубил идею

Sports.ru14:16

Спартак - ЦСКА. Прогноз и ставка на игру Кубка «Матч Премьер»

ODDS.ruвчера в 16:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Происшествия

Умер один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

Скончался один из альпинистов, которые заблудились на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Происшествия

На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона

Обновлено в 15:12
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Политика

CNN призвала назло Путину приезжать в Грузию

Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию. Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу

Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:28
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя

Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29
Авто

Опубликована дата выхода нового Kia Mohave

Сегодня же в редакцию издания speedme.ru поступила информация о времени презентации новинки и о силовых установках, с которыми Kia Mohave будет поставляться в Россию.
Обновлено в 09:58
Экономика

Потребительские займы подешевеют с 1 июля

С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Экономика

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
Обновлено в 08:58
Общество

Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь

Одинокие Стрельцы могут начать новый роман. Представителям знака, состоящим в отношениях, звёзды советуют помириться со своим партнёром.
Обновлено 28 июня в 08:27
Политика

Путин прилетел в Иркутскую область

Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
Обновлено вчера в 15:30
Хоккей

«Даллас» выкупил контракт Ничушкина

Ранее сообщалось, что "Даллас" выставил Ничушкина на драфт отказов, чтобы выкупить контракт хоккеиста.
Обновлено в 12:41
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена

Обновлено в 13:56
Транспорт

В Шереметьеве признали скопление багажа

Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.
Обновлено в 14:55
Политика

В Госдуме прокомментировали заявление Чубарова о водной блокаде Крыма

Заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова по поводу условий прекращения водной блокады Крыма лишний раз демонстрирует истинное отношение данного рода политиков к полуострову и его жителям.
Обновлено в 04:42
Футбол

Ханни: счастлив играть за «Спартак». Не хочу уходить

Хавбек «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в турнире Кубок Матч Премьер.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено в 10:42
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери

В комментариях подписчики оценили естественную красоту дочери журналистки, а также начали спорить о том, на кого больше похожа Мелания - на папу или на маму.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской

"Разведение сил возле станицы Луганской завершилось", — отмечается в сообщении. Разводить силы и средства начали 26 июня.
Обновлено в 12:47
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Футбол

Сборная Мадагаскара выиграла группу на своем первом Кубке Африки

Сборная Мадагаскара обыграла Нигерию в матче третьего тура группового этапа Кубка Африки-2019 (2:0). Голы забили Лалаина Номенджанахари и Каролюс Андриамациноро.
Обновлено в 13:55
Общество

Более половины россиян предпочли отдых у телевизора походам в театры и кафе

Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе.
Обновлено в 15:00
Происшествия

СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Общество

Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами»

Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.
Обновлено в 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное