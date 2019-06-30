«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в АвстрииРИА Новости 14:14

Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА в матче товарищеского футбольного турнира в Австрии, в котором участвуют четыре российских клуба. Встреча завершилась со счетом 3:1. У "Спартака" отличились Зелимхан Бакаев (7-я минута), Илья Гапонов (58) и Софьян Ханни (60).

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

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