Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матчеREGNUM 00:17
«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1. В составе «Спартака» отличились полузащитники Зелимхан Бакаев и Софьян Ханни, а также защитник Илья Гапонов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Кабуле прогремел взрыв, пострадали 68 человек
В Кабуле прогремел сильный взрыв, пострадали 68 человек, сообщает местный телеканал TOLO News в твиттере.
Обновлено в 03:19
Общество
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено вчера в 18:21
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
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Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20
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Путешествия
Самый дорогой и самый дешевый туры из Казани куплены в одну страну
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Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
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Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
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Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
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Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
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Авто
Mazda отзывает более 25 тысяч автомобилей Mazda3
Как говорится в документах на сайте NHTSA, компания Mazda North American Operations объявила отзывную кампанию, которая затронет 25003 автомобиля Mazda3, изготовленных в период с 25 сентября 2018 года по 19 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Малкома
Нападающий «Барселоны» Малком входит в сферу интересов двух клубов АПЛ — лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма».
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Неизвестный объект упал к северу от столицы Кипра Никосии, сообщает в понедельник издание Cyprus Mail.
Обновлено в 02:50
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги
Четверть жителей России (25%) оценивает нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Однако 58% респондентов настроены скептически.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Сходка воров в законе на курорте закончилась дракой
На криминальной сходке в курортном городе Гудауте в Абхазии был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид.
Обновлено в 04:24
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Технологии
В Кении скоро начнется коммерческое испытание воздушных шаров Loon
Идея использования воздушных шаров для предоставления услуг сотовой связи, включая доступ к интернету, скоро будет опробована в условиях коммерческой эксплуатации.
Обновлено в 04:00
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
По данным Рособрнадзора, базовую математику в форме ЕГЭ выбрал 171 человек, русский язык сдавали 176 учеников.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Назначен новый врио начальника свердловской полиции
Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
В России начинается производство ЗРК С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
В России вступают новые правила получения кредитов для россиян
С первого июля в Россию вступают новые правила займов и кредитов для россиян.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
СК расследует дело об избиении девушки в центре столицы
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что ведомство будет расследовать дело об избиении девушки двумя мужчинами, которое произошло в центре Москвы.
Обновлено вчера в 13:03