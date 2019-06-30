Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииВести.Ru вчера в 14:37

Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России по футболу. Подопечные Олега Кононова выиграли встречу на турнире в Австрии со счетом 3:1. Счет был открыт уже на седьмой минуте матча благодаря точному удару Зелимхана Бакаева.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке Париматч Премьер

Нева Спортвчера в 14:07

«Спартак», ЦСКА, Неймар, «Зенит», «МЮ» — в обзоре дня

Чемпионатвчера в 17:00

Бакаев рвется в основу «Спартака». Выводы Рабинера о красно-белых в дерби с ЦСКА

Спорт-Экспресс02:00

«Красная сломала игру. Адриано надо было удалять». Такой злости ЦСКА и «Спартак» не дают даже в РПЛ

Sport24.ruвчера в 15:55

Зелимхан Бакаев: «Мы счастливы победить ЦСКА, хоть это и товарищеская игра»

Матч ТВвчера в 22:56

Кубок Париматч Премьер. ЦСКА проиграл «Спартаку»

Sports.ruвчера в 03:55

Спартак - ЦСКА. Прогноз и ставка на игру Кубка «Матч Премьер»

ODDS.ru29 июня в 16:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:56, Вашингтон
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск

Обновлено в 01:40
Политика

На выборах главы Гагаузской автономии в Молдавии побеждает Ирина Влах

На выборах главы Гагаузской автономии в Молдавии с огромным отрывом побеждает Ирина Влах.
Обновлено вчера в 22:10
Недвижимость

В России вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Медведев анонсировал изменения в работе «Единой России» с гражданами

Одним из основных направлений в работе «Единой России» является защита прав граждан, рассказал премьер-министр РФ и председатель партии Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной 1 июля в газете «Известия».
Обновлено вчера в 18:05
Экономика

В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов

В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Экономика

Закон об упрощении процедуры госзакупок вступил в силу

России вступил в силу закон об усовершенствовании системы госзакупок.
Обновлено в 02:14
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко на российских прилавках. Рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено в 01:40
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 11:08
Наука

Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака

Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
Обновлено в 01:25
Общество

Росконтроль выявил только один качественный бренд ветчины

Во время исследования были оценены свежесть мяса, микробиологические и физико-химические показатели безопасности и соответствие заявленному составу.
Обновлено в 02:28
Общество

В Японии запретили курение в общественных местах

Телекомпания NHK сообщил, что в Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах.
Обновлено в 01:32
Происшествия

25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Культура

Грузинская оперная певица Рачвелишвили извинилась за концерты в России

Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Индия закупит у России противотанковые ракеты для Ми-35

Россия и Индия заключили соглашение о поставке противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для вертолетов Ми-35, которые стоят на вооружении в Индии.
Обновлено вчера в 22:45
Баскетбол

Сборная России одержала первую победу на Евробаскете

Обновлено вчера в 13:38
Энергетика

Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель

Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:39
Футбол

«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Малкома

Нападающий «Барселоны» Малком входит в сферу интересов двух клубов АПЛ — лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма».
Обновлено в 01:20
Экономика

Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов

Moody’s считает, что меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в российских регионах, бюджетных дефицитов и заимствований ограничивают их финансовую автономию.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
Обновлено в 02:19
Политика

В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению

Одиноких Весов ждут приятные встречи, но вряд ли они окажутся судьбоносными.
Обновлено 29 июня в 02:06
Происшествия

30 человек отравились шавермой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 30 человек траванулись шавермой, сообщает NevaToday.
Обновлено в 02:34
Транспорт

«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего

В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на дорожного рабочего наехал асфальтоукладчик.
Обновлено в 02:41
Общество

Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено вчера в 18:21
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери

В комментариях подписчики оценили естественную красоту дочери журналистки, а также начали спорить о том, на кого больше похожа Мелания - на папу или на маму.
Обновлено вчера в 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное