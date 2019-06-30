Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииВести.Ru вчера в 14:37
Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России по футболу. Подопечные Олега Кононова выиграли встречу на турнире в Австрии со счетом 3:1. Счет был открыт уже на седьмой минуте матча благодаря точному удару Зелимхана Бакаева.
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Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Обновлено в 01:40
Политика
На выборах главы Гагаузской автономии в Молдавии побеждает Ирина Влах
На выборах главы Гагаузской автономии в Молдавии с огромным отрывом побеждает Ирина Влах.
Обновлено вчера в 22:10
Недвижимость
В России вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Медведев анонсировал изменения в работе «Единой России» с гражданами
Одним из основных направлений в работе «Единой России» является защита прав граждан, рассказал премьер-министр РФ и председатель партии Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной 1 июля в газете «Известия».
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Экономика
Закон об упрощении процедуры госзакупок вступил в силу
России вступил в силу закон об усовершенствовании системы госзакупок.
Обновлено в 02:14
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко на российских прилавках. Рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено в 01:40
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 11:08
Наука
Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака
Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
Обновлено в 01:25
Общество
Росконтроль выявил только один качественный бренд ветчины
Во время исследования были оценены свежесть мяса, микробиологические и физико-химические показатели безопасности и соответствие заявленному составу.
Обновлено в 02:28
Общество
В Японии запретили курение в общественных местах
Телекомпания NHK сообщил, что в Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах.
Обновлено в 01:32
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Индия закупит у России противотанковые ракеты для Ми-35
Россия и Индия заключили соглашение о поставке противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для вертолетов Ми-35, которые стоят на вооружении в Индии.
Обновлено вчера в 22:45
Баскетбол
Сборная России одержала первую победу на Евробаскете
Обновлено вчера в 13:38
Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:39
Футбол
«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Малкома
Нападающий «Барселоны» Малком входит в сферу интересов двух клубов АПЛ — лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма».
Обновлено в 01:20
Экономика
Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов
Moody’s считает, что меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в российских регионах, бюджетных дефицитов и заимствований ограничивают их финансовую автономию.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
Обновлено в 02:19
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению
Одиноких Весов ждут приятные встречи, но вряд ли они окажутся судьбоносными.
Обновлено 29 июня в 02:06
Происшествия
30 человек отравились шавермой в Петербурге
В Санкт-Петербурге 30 человек траванулись шавермой, сообщает NevaToday.
Обновлено в 02:34
Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»
Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего
В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на дорожного рабочего наехал асфальтоукладчик.
Обновлено в 02:41
Общество
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено вчера в 18:21
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери
В комментариях подписчики оценили естественную красоту дочери журналистки, а также начали спорить о том, на кого больше похожа Мелания - на папу или на маму.
Обновлено вчера в 14:08