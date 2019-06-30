Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в АвстрииРИА Новости вчера в 14:14

Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА в матче товарищеского футбольного турнира в Австрии, в котором участвуют четыре российских клуба. Встреча завершилась со счетом 3:1. У "Спартака" отличились Зелимхан Бакаев (7-я минута), Илья Гапонов (58) и Софьян Ханни (60).
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«Красная сломала игру. Адриано надо было удалять». Такой злости ЦСКА и «Спартак» не дают даже в РПЛ

Sport24.ruвчера в 15:55

«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке Париматч Премьер

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«Спартак» оказался сильнее ЦСКА. Все голы матча (видео)

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Sports.ruвчера в 03:55

Спартак - ЦСКА. Прогноз и ставка на игру Кубка «Матч Премьер»

ODDS.ru29 июня в 16:48
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:26, Вашингтон
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Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал на 14 сантиметров

Обновлено 29 июня в 10:31
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ЦСКА и «Анадолу» борются за центрового сборной Германии Фойгтманна

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Обновлено вчера в 23:05
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«Локомотив» расстался с нападающими Аршаком Коряном и Игорем Портнягиным, сообщается на официальном сайте клуба.
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Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
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Наука

Наличие рассеянного склероза повышает риск развития рака

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Обновлено вчера в 11:00
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Авто

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В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
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Транспорт

Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»

Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
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Экология

В Тулуне образовалось нефтяное пятно из-за затопленных бензоколонок

Обновлено в 01:24
Общество

Названа дата открытия сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что 20 августа на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, откроется сквер.
Обновлено вчера в 23:46
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Ранее президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Ибн Салман Аль Сауд в ходе встречи на саммите «Группы двадцати» договорились о том, что стороны поддержат продление сделки ОПЕК+.
Обновлено 29 июня в 08:25
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В Иркутской области в зоне паводка остаются порядка 3,3 тысячи домов

Режим ЧС действует в пяти районах региона ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что по состоянию на понедельник порядка 3,3 тысячи домов, в которых проживают более 9 тысяч человек, остаются подтопленными.
Обновлено в 00:58
Транспорт

Валуев назвал федеральную трассу в Хабаровском крае «дорогой смерти»

Известный спортсмен и первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, решив посетить Шантары, проехал на своём автомобиле по федеральной трассе «Лидога — Ванино» в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В Кузбассе в Томи утонули мать и ребёнок

Обновлено вчера в 23:28
Авто

АвтоВАЗ передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено вчера в 13:51
Транспорт

Парад трамваев организуют в День московского транспорта

Обновлено в 00:26
Происшествия

Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство

Обновлено вчера в 04:43
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено 29 июня в 22:59
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам

В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Экономика

Moody’s заявило о снижении финансовой автономии регионов

Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.
Обновлено в 00:41
Здоровье

Горожане смогут проверить здоровье питомцев в клиниках Москвы по единой цене

Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных не несет никакого вреда mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы При этом обследовать домашнего зверька можно как в собственно ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Общество

УГМК спросит архитекторов, какой должна быть набережная Екатеринбурга

За круглым столом соберутся архитекторы Екатеринбурга, которые входили в распущенный осенью градсовет.
Обновлено в 01:03
Игры

Ubisoft даёт временный бесплатный доступ к коллекции игр

Доступ к играм дадут с 3 по 30 сентября.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
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Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено вчера в 10:42
Экономика

Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено вчера в 20:32
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