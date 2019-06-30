Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в АвстрииРИА Новости 14:14

Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА в матче товарищеского футбольного турнира в Австрии, в котором участвуют четыре российских клуба. Встреча завершилась со счетом 3:1. У "Спартака" отличились Зелимхан Бакаев (7-я минута), Илья Гапонов (58) и Софьян Ханни (60).
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«Спартак» оказался сильнее ЦСКА. Все голы матча (видео)

Советский спорт13:41

«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке Париматч Премьер

Нева Спорт14:07

Спартак - ЦСКА. Прогноз и ставка на игру Кубка «Матч Премьер»

ODDS.ruвчера в 16:48

«Красная сломала игру. Адриано надо было удалять». Такой злости ЦСКА и «Спартак» не дают даже в РПЛ

Sport24.ru15:55

Артем Ребров: «Голы в первом тайме матча с ЦСКА получились курьезными»

Матч ТВ18:14

«Спартак» – король сборов

Спорт-Экспресс16:45

ЦСКА и «Спартак» хотели доиграть 11 на 11 после удаления Набабкина. Но австрийский судья зарубил идею

Sports.ru14:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Космос

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:51
Экономика

Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Хоккей

Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Финляндия стала председателем ЕС

Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
Обновлено в 18:56
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Политика

Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 19:46
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Энергетика

Сегодняшнее число

51,4 процента составил годовой рост чистого финансового результата российских компаний в январе—апреле 2019 года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 18:01
Общество

Денис Дега: Вузы должны учитывать интересы бизнеса в Приморье

Руководитель комитета по регулированию рынка труда и миграционной политике, профессиональному образованию и подготовке кадров приморского отделения "Деловой России", директор Центра комплексной поддержки мигрантов Денис Дега прокомментировал ИА PrimaMedia ситуацию на краевом рынке труда с точки зрения бизнеса региона.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Путин прибыл в Иркутскую область

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено вчера в 14:26
Здоровье

Как лечить гонорею и сифилис: новые инфекции становятся сильнее лекарств

В прошлом году ВОЗ сообщила, что по некоторым широко применяющимся препаратам устойчивость бактерий превысила 82%, что означает, что в абсолютном большинстве случаев вылечить многие инфекции типа пневмонии, сепсиса или гайморита стало нечем.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Футбол

Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы

Сборная Испании стала чемпионом Европы среди молодежных команд.
Обновлено в 16:41
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Обновлено в 08:26
Общество

Селин Дион вышла на прогулку в наряде за миллион рублей

Канадская певица Селин Дион на днях прогулялась по парижским улицам в повседневном наряде стоимостью почти миллион рублей, сообщает Insider.
Обновлено в 18:12
Политика

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
ЖКХ

Насколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2019 года

С 1 июля 2019 года в Алтайском крае в среднем на 2,4% выросли тарифы на коммунальные услуги для населения.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Общество

В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Баскетбол

Тобайас Харрис подпишет контракт на 180 миллионов с «Филадельфией»

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок подпишет 5-летнее соглашение на 180 млн.
Обновлено в 19:13
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире

Обновлено вчера в 22:09
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Политика

В КНДР оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына на границе

Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
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