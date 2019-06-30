Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в АвстрииРИА Новости 14:14

Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА в матче товарищеского футбольного турнира в Австрии, в котором участвуют четыре российских клуба. Встреча завершилась со счетом 3:1. У "Спартака" отличились Зелимхан Бакаев (7-я минута), Илья Гапонов (58) и Софьян Ханни (60).
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«Спартак» оказался сильнее ЦСКА. Все голы матча (видео)

Советский спорт13:41

Спартак - ЦСКА. Прогноз и ставка на игру Кубка «Матч Премьер»

ODDS.ruвчера в 16:48

«Красная сломала игру. Адриано надо было удалять». Такой злости ЦСКА и «Спартак» не дают даже в РПЛ

Sport24.ru15:55

«Спартак», ЦСКА, Неймар, «Зенит», «МЮ» — в обзоре дня

Чемпионат17:00

Артем Ребров: «Голы в первом тайме матча с ЦСКА получились курьезными»

Матч ТВ18:14

Кубок Париматч Премьер. ЦСКА проиграл «Спартаку»

Sports.ru03:55

«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке Париматч Премьер

Нева Спорт14:07
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
Общество

Режим ЧС из-за паводка ввели в Канске

Обновлено в 21:58
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Политика

Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено в 21:35
Театры

Футляр для боли. На Урале запели три сестры

Екатеринбургский театр оперы и балета представил российскую премьеру оперы известного венгерского композитора Петера Этвёша «Три сестры».
Обновлено в 16:45
Общество

Sina (Китай): русское боевое искусство и китайское кунг-фу – кто победит? (Baijiahao)

В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
Обновлено в 17:06
Экономика

В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам

С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Футбол

Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду»

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.
Обновлено в 16:08
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:42
Наука

Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Наука

Структура белого вещества мозга предсказала удовольствие от музыки

Результаты работы ученых, во-первых, поддерживают уже существующие данные о том, что способность к получению удовольствия от музыки напрямую связана с функциональной связностью между отделами сенсорной системы и системы вознаграждения, а во-вторых, говорят о том, что само удовольствие зависит и от анатомических особенностей головного мозга.
Обновлено вчера в 05:44
Транспорт

«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

По данным газеты, Минтранс 28 июня направил разработанный документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга.
Обновлено в 22:09
Происшествия

Гонщик спортивного глиссера погиб на регате в Канаде

Во время ежегодной регаты "Тысяча островов" в Канаде погиб гонщик спортивного глиссера.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие

Ливийская национальная армия объявила об аресте двух граждан Турции

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в воскресенье об аресте двух турецких граждан.
Обновлено в 15:49
Политика

Соловьев посмеялся над отказом Катамадзе выступать в России

Телеведущий Владимир Соловьев посмеялся над заявлением грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 18:17
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Шоу-бизнес

Любовь Казарновская показала загородный дом

Обновлено в 00:00
Экономика

Минпром Бурятии возглавил экс-финдиректор «Вертолетов России»

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня на планерном совещании представил кабинету нового министра промышленности и торговли Сергея Желтикова, который ранее семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе, а затем в материнском холдинге - «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 20:55
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Баскетбол

Кристапс Порзингис подпишется с «Далласом»

Форвард Кристапс Порзингис договорился о продолжении сотрудничества с «Далласом».
Обновлено в 19:04
Политика

Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 11:13
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Спорт

Началась церемония закрытия Европейских игр в Минске

Обновлено в 15:26
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Наука

Аналог ботокса стал эффективным оружием против малярийных комаров

Обновлено в 08:09
Общество

Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости

ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено в 08:42
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