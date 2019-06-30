«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииВести.Ru 14:37

Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России по футболу. Подопечные Олега Кононова выиграли встречу на турнире в Австрии со счетом 3:1. Счет был открыт уже на седьмой минуте матча благодаря точному удару Зелимхана Бакаева.

«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

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