Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииВести.Ru 14:37
Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России по футболу. Подопечные Олега Кононова выиграли встречу на турнире в Австрии со счетом 3:1. Счет был открыт уже на седьмой минуте матча благодаря точному удару Зелимхана Бакаева.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:58, Вашингтон
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Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59