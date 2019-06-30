«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в АвстрииРИА Новости вчера в 14:14

Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА в матче товарищеского футбольного турнира в Австрии, в котором участвуют четыре российских клуба. Встреча завершилась со счетом 3:1. У "Спартака" отличились Зелимхан Бакаев (7-я минута), Илья Гапонов (58) и Софьян Ханни (60).

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Здоровье Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.

Общество В Канске из-за паводка введен режим ЧС В городе Канске Красноярского края из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Происшествия В Иркутской области в 55 населенных пунктах подтоплены тысячи домов В результате паводка более 3,3 тысяч домов подтоплено в 55 населенных пунктов Иркутской области, заявили в пресс-службе областного МЧС, передает ТАСС.

Политика Медведев рассказал о допускающих хамство единороссах Инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства, заявил председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в газете "Известия".

Общество В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину космический контракт Клуб предложил россиянину контракт на восемь лет на общую сумму в $100 млн.

Экономика В России вступили новые правила долевого строительства Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.

Энергетика Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".

Армия и оружие Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.

Общество В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.

Баскетбол Кристапс Порзингис подпишется с «Далласом» Форвард Кристапс Порзингис договорился о продолжении сотрудничества с «Далласом».

Музыка Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии завершит сезон исполнением шедевров русской музыки Во вторник 2 июля в Большом зале филармонии Академический симфонический оркестр филармонии завершит концертный сезон исполнением Концерта № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Симфонии № 15 Дмитрия Шостаковича.

Происшествия Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Политика Организаторы G20 обозначили южные Курилы как часть Японии На официальном сайте G20 разместили видео, на котором показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами.

Происшествия В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.

Происшествия Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.

Общество Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни» Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.

Политика Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.

Экономика Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.

Политика Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони» Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Политика Пригожин посоветовал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии» Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление, сделанное ранее грузинской певицей Нино Катамадзе, о том, что она больше не планирует выступать в РФ.