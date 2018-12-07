Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в молодежном первенстве
Газета.Ru
07:27

Анжи — Спартак
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
Махачкалинский "Анжи" дома проиграл московскому "Спартаку" со счетом 2:3 в матче 17-го тура молодежного первенства России, сообщает "Советский спорт". "Спартак" дважды уступал в счете, но в итоге одержал победу. Дубль в составе красно-белых оформил Данила Прошляков.
Газета.Ru07:27

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