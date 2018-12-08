Футбол
«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ
«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛКоммерсантъ14:27
Роланд Гиголаев
|14′
|45′+1′
Зе Луиш
Роланд Гиголаев
|54′
|55′
Луис Адриано
Павел Долгов
Адлан Кацаев
|56′
|61′
Ивелин Попов
|67′
Лоренсо Мельгарехо
Марко Петкович
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
|69′
|70′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
|76′
Ивелин Попов
Александр Самедов
Данил Глебов
|78′
|78′
Илья Кутепов
Владислав Кулик
Достон Хамдамов
|81′
|84′
Зе Луиш
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
24
Савичев
25
Новосельцев
3
Удалый
30
Гапон
13
Гиголаев
15
Глебов
29
Ондуа
7
Хамдамов
18
Ахъядов
10
Кацаев
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
3
Петкович
27
Ломовицкий
8
Глушаков
19
Самедов
94
Ханни
9
Зе Луиш
2 ×
7
Ананидзе
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты московского «Спартака» одержали победу над махачкалинским «Анжи» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Каспийске встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Коммерсантъ14:27
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Футбол
«Барселона» разгромила «Эспаньол» в матче примеры, Месси оформил дубль
Обновлено в 18:26
Футбол
«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории
«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 17:37
Футбол
«Ренн» переиграл «Дижон» со счетом 2:0
"Ренн" одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции. Подопечные Жюльена Стефана со счетом 2:0 переиграли "Дижон".
Обновлено в 16:44
Футбол
«Ман Сити» и Гвардиола чаще всего проигрывают в АПЛ «Челси»
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола в третий раз уступил «Челси». В лиге он проигрывает лондонцам чаще других.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Кальяри»
Обновлено в 15:44
Футбол
Семин: победа «Локомотива» над «Оренбургом» была закономерной
Обновлено в 13:22
Футбол
Хусаинов: в действиях Карасева не было последовательности
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что в действиях арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" не было последовательности.
Обновлено в 12:36
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»
Обновлено в 14:43
Футбол
«Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии
Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:51
Футбол
Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»
В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.
Обновлено в 13:25
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 16:16
Футбол
Миодраг Божович: «Сегодня была лучшая поддержка»
Обновлено в 09:50
Футбол
«Арсенал» победил «Хаддерсфилд» благодаря голу Торрейры
"Арсенал" в матче 16-го тура АПЛ одержал непростую победу над "Хаддерсфилдом".
Обновлено в 12:37
Футбол
Мата стал пятым испанцем, забившим 50 голов в АПЛ
Обновлено в 15:07
Футбол
«АДО Ден Хаг» и «Де Графсхап» сыграли вничью
"АДО Ден Хаг" и "Де Графсхап" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Голландии - 0:0.
Обновлено в 16:53