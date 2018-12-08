Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ
Коммерсантъ
14:27

Анжи — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
Роланд Гиголаев
14′
45′+1′
Зе Луиш
Роланд Гиголаев
54′
55′
Луис Адриано
Павел Долгов
Адлан Кацаев
56′
61′
Ивелин Попов
67′
Лоренсо Мельгарехо
Марко Петкович
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
69′
70′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
76′
Ивелин Попов
Александр Самедов
Данил Глебов
78′
78′
Илья Кутепов
Владислав Кулик
Достон Хамдамов
81′
84′
Зе Луиш
Футболисты московского «Спартака» одержали победу над махачкалинским «Анжи» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Каспийске встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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