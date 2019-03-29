Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 08:56
"Спартак" с минимальным счетом победил "Ахмат" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Даниил Лопатин. "Спартак" набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Ахмат" с 26 баллами располагается на 11-й строчке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit
Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
Обновлено в 10:52
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит
Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
Хоккей
«Даллас» обыграл «Эдмонтон», Радулов забросил 26-ю шайбу в сезоне
В составе "Далласа" Александр Радулов стал автором гола. Российский нападающий в 66 матчах набрал 65 (26+39) очков.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Медведев допустил появление министров с искусственным интеллектом
В будущем российскими ведомствами могут начать управлять министры с искусственным интеллектом.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Татарстане восемь детей госпитализировали после посещения бассейна
В Татарстане восемь детей госпитализировали после занятий в бассейне из-за жалоб на кашель, затрудненное дыхание, тошноту и головокружение.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Космос
В России начали разрабатывать космическую стиральную машину
Обновлено в 05:42
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Политика
В Пекине отметили успешность торговых переговоров между Китаем и США
Напомним, 28-29 марта министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер прибудут в Китай.
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Медведев рассказал, что ежедневно отжимается около 50 раз
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что занимается различными видами физической нагрузки и отжимается каждый день около 50 раз.
Обновлено в 09:33
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Высота кулера-башни SilverStone Krypton KR02 составляет 125 мм
Охладитель может похвастаться относительно небольшой высотой — 125 мм.
Обновлено в 10:36
Политика
Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в РФ стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:53
Политика
Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет
Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В Петербурге освободили лидера националистических группировок
Осужденный за экстремизм Дмитрий Бобров по кличке "Шульц" освобожден из исправительной колонии по решению Невского районного суда Санкт-Петербурга.
Обновлено в 10:35
Политика
Пентагон потратил на украинскую армию больше миллиарда долларов
В США раскрыли данные о суммах, которые выделяются на помощь Украине.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия
Украинский хирург в Краснодаре изуродовала десятки россиянок
В Краснодаре правоохранительные органы ищут женщину с Украины, который выдавал себя за хирурга и изуродовал свыше десятка российских женщин, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 10:02
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Энергетика
Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива
Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Обновлено в 07:24
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Политика
Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию
Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56