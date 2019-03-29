Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 08:56

Динамо — Локомотив
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Арена Химки»
"Спартак" с минимальным счетом победил "Ахмат" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Даниил Лопатин. "Спартак" набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Ахмат" с 26 баллами располагается на 11-й строчке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локомотив» вырвал победу у «Динамо» в молодёжном первенстве

Чемпионат08:58

«Спартак» переиграл «Ахмат» в рамках молодежного первенства, «Локомотив» одолел «Динамо»

Sportbox.RU09:04

«Спартак» переиграл «Ахмат» в рамках молодежного первенства, «Локомотив» одолел «Динамо»

Матч ТВ09:04

«Спартак» выиграл у «Ахмата», «Локомотив» дожал «Динамо» в молодежном первенстве

Sport24.ru09:01

«Спартак» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс08:56

Гол Сулейманова в добавленное время принес «Локомотиву» победу над «Динамо» в молодежном первенстве

Советский спорт09:22

«Локомотив» победил «Динамо» в молодежном первенстве России

РИА Новости09:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Федор Добронравов рассказал о своем состоянии после инсульта

Обновлено в 07:28
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ

Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
Хоккей

«Даллас» обыграл «Эдмонтон», Радулов забросил 26-ю шайбу в сезоне

В составе "Далласа" Александр Радулов стал автором гола. Российский нападающий в 66 матчах набрал 65 (26+39) очков.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Медведев допустил появление министров с искусственным интеллектом

В будущем российскими ведомствами могут начать управлять министры с искусственным интеллектом.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Татарстане восемь детей госпитализировали после посещения бассейна

В Татарстане восемь детей госпитализировали после занятий в бассейне из-за жалоб на кашель, затрудненное дыхание, тошноту и головокружение.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Турции сильный ветер поднял в воздух мужчину на зонтике

Обновлено в 06:28
Космос

В России начали разрабатывать космическую стиральную машину

Обновлено в 05:42
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Политика

В Пекине отметили успешность торговых переговоров между Китаем и США

Напомним, 28-29 марта министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер прибудут в Китай.
Обновлено вчера в 05:33
Общество

Медведев рассказал, что ежедневно отжимается около 50 раз

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что занимается различными видами физической нагрузки и отжимается каждый день около 50 раз.
Обновлено в 09:33
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Гаджеты

Высота кулера-башни SilverStone Krypton KR02 составляет 125 мм

Охладитель может похвастаться относительно небольшой высотой — 125 мм.
Обновлено в 10:36
Политика

Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в РФ стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:53
Политика

Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет

Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

В Петербурге освободили лидера националистических группировок

Осужденный за экстремизм Дмитрий Бобров по кличке "Шульц" освобожден из исправительной колонии по решению Невского районного суда Санкт-Петербурга.
Обновлено в 10:35
Политика

Пентагон потратил на украинскую армию больше миллиарда долларов

В США раскрыли данные о суммах, которые выделяются на помощь Украине.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

Обновлено в 10:05
Происшествия

Украинский хирург в Краснодаре изуродовала десятки россиянок

В Краснодаре правоохранительные органы ищут женщину с Украины, который выдавал себя за хирурга и изуродовал свыше десятка российских женщин, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 10:02
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Энергетика

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива

Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Авто

В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске

Обновлено в 07:24
Происшествия

Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны

Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Политика

Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию

Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное