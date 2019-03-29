Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 08:56
"Спартак" с минимальным счетом победил "Ахмат" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Даниил Лопатин. "Спартак" набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Ахмат" с 26 баллами располагается на 11-й строчке.
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Наука
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