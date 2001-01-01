Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 08:56
"Спартак" с минимальным счетом победил "Ахмат" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Даниил Лопатин. "Спартак" набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Ахмат" с 26 баллами располагается на 11-й строчке.
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Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Обновлено в 07:54
Происшествия
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«По факту гибели старшего сержанта Дениса Белоусова, проходившего военную службу по контракту в воинской части 51592, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК («Доведение до самоубийства»)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:52
Политика
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Обновлено в 08:18
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика
Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%
Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.
Обновлено в 08:41
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Кети Топурия впервые рассказала, почему рассталась с Гуфом
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Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото в боди
Девушка позировала, стоя у окна в полупрозрачном кружевном боди. Снимок экс-участница "Дома-2" подписала строчками из своей же песни.
Обновлено в 05:31
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб
Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Двое кубанских подростков осквернили мемориал 70-летия Победы в Лабинске, потушив Вечный огонь.
Обновлено в 07:24
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59