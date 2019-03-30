Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 11:27

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Нижич
72′
Олег Иванов
77′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
«Ахмат» проиграл «Спартаку» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счетом 1:2. В составе «Спартака» дубль оформил Луис Адриано (на 9-й минуте по пенальти и на 68-й).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дубль Адриано и красивый гол Глушакова — в обзоре матча «Ахмат» — «Спартак»

Чемпионатвчера в 17:20

«Спартак» со скандалом обыграл «Ахмат» в матче 21-го тура РПЛ

Газета.Ruвчера в 16:26

«Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Адриану и догнал ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 11:20

«Спартак» победил «Ахмат» в Грозном, а Глушаков после гола показал фанатам телефон

Советский спортвчера в 11:34

«Спартак» победил в Грозном благодаря дублю Луиса Адриано

Матч ТВвчера в 11:24

Гол Глушакова помог «Спартаку» победить в Грозном

Soccer.ruвчера в 11:22

«Ахмат» — «Спартак» — 1:3. Видео голов матча 21-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 12:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Политика

Захарова считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы

Представитель МИД РФ призвала Вашингтон прекратить душить экономику Венесуэлы и толкать страну к гражданской войне Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы Госдепа США ввести санкции против России из-за прибытия в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

Вертолет совершил вынужденную посадку в Татарстане

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку вечером 30 марта в районе села Старое Шигалеево в Татарстане.
Обновлено в 06:37
Политика

Съемочную группу Пятого канала задержали на конференции в Риге

Сотрудников Пятого канала, 31 марта приехавших в Ригу на конференцию «Открытой России», задержали, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 03:40
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Общество

В Париже отпразднуют 130-летие Эйфелевой башни

Власти французской столицы организовали на этих выходных серию мероприятий по случаю 130-летия одной из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелевой башни, сообщает радиостанция RTL.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»

Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

В параде Победы в Петербурге задействуют сотню единиц военной техники

В воскресенье, 31 марта, стало известно, что в этом году в параде Победы в Петербурге примут участие около ста единиц военной техники.
Обновлено в 06:40
Политика

Ляшко проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 03:36
Политика

На Украине предложили наказать Россию правописанием

Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Слуцкий: «Разочарован результатом. „Витесс“ заслуживал большего»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура голландского чемпионата против «АДО Ден Хааг» (3:3).
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Семенович показала отрывок из нового клипа, ради которого «располнела»

39-летняя Анна Семенович готовится презентовать поклонникам свой новый клип, ради которого ей пришлось загримироваться.
Обновлено в 03:42
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы

Одним из гостей вечеринки стала двоюродная сестра Анастасии.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Выборы в Одессе: глава комиссии побил избирателя

На одном из участков в Киевском районе Одессы произошел конфликт между избирателем и главой участковой комиссии.
Обновлено в 05:32
Политика

На выборах президента Словакии впервые победила женщина

Обновлено вчера в 20:27
Политика

Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине

Выявлены первые нарушения на избирательных участках в Винницкой, Ровенской и Волынской области на Украине.
Обновлено в 03:00
Политика

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
Обновлено в 04:44
Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Спорт

Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова

Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Пострадавшая в ДТП на Невском проспекте в Петербурге умерла в больнице

Женщина, госпитализированная после ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где в субботу утром иномарка вылетела на тротуар, умерла в Мариинской больнице.
Обновлено в 03:41
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Футбол

«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена 150 млн евро

Президент английского клуба Дэниэл Леви хочет выручить с продажи не менее 150 млн евро.
Обновлено в 06:13
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде

Обновлено вчера в 22:10
Авто

Разновидности присадок для двигателя машины

Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено в 03:09
Происшествия

В Пулкове охранник погиб при пожаре на парковке

Обновлено в 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное