Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и ШюррлеИзвестия 17:56
Московский «Спартак» победил «Ахмат» в гостевом матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказал «Спорт-Экспресс». Зелимхан Бакаев открыл счет в пользу красно-белых на 32-й минуте и повторил свой успех в конце первого тайма.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:37, Вашингтон
Политика
Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале
Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено в 22:26
Шоу-бизнес
Юлия Барановская обратилась к пластическим хирургам
Чаще всего подписчиков интересует, как Юле Барановской удается прекрасно выглядеть после трех родов.
Обновлено в 18:07
Общество
В России введут новые правила для любителей рыбалки
Новые правила любительской рыбалки в России начнут действовать с 1 января 2020 года.
Обновлено в 02:47
Здоровье
Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде
Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено в 12:41
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено в 22:21
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено в 21:20
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 3 км
Обновлено в 22:37
Общество
Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA
Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
Обновлено в 22:40
Наука
Российские ученые выяснили, как защитить курильщиков от рака легких
Российские ученые обнаружили уникальный белок Lynх1, которых находится в тканях легких.
Обновлено вчера в 09:31
Гаджеты
BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р
Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Музыка
Фадеева и Наргиз заподозрили в пиаре на фоне скандала
Обновлено в 22:09
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Путешествия
Бывшие японские жители посетили Курильские острова
Во время поездки японские граждане посетили памятные для них места на островах Кунашир и Итуруп Пресс-служба авиакомпании "Аврора" сообщила, что группа японцев из числа бывших жителей посетила Курильские острова, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:54
Политика
При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено в 23:26
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
Елизавету II разочаровали британские политики
Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством.
Обновлено в 21:38
Путешествия
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено в 23:00
Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено в 22:48
Происшествия
В Новокузнецке две сестры подожгли пятилетнюю девочку
Две сестры 10 и 13 лет подожгли одежду на пятилетней девочке, которая является инвалидом по сердцу.
Обновлено в 21:55
Армия и оружие
В Алжире обнаружили необычные ЗРПК «Панцирь-С». Фото
Обновлено в 18:37