Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и ШюррлеГазета.Ru 16:24
Московский "Спартак" победил "Ахмат" в гостевом матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1. Первый гол противостояния забил крайний полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев, на 32 минуте реализовавший выход один на один.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:50, Вашингтон
Политика
ЕС не планирует признавать российские паспорта у жителей Донбасса
Брюссель крайне обеспокоен решением Москвы начать упрощенную выдачу российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей и готов принять меры — вплоть до непризнания соответствующих документов.
Обновлено в 20:00
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребёнка
Игумен Фотий (Нечепоренко), которого отстранили от служения после инцидента во время крещения ребёнка в Покровском храме в Гатчине, в интервью «Пятому каналу» прокомментировал ситуацию.
Обновлено в 20:59
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Здоровье
Психолог дал советы о том, как справиться с усталостью и апатией
Психолог Валентин Гриценко поделился советами о том, как справиться с негативными эмоциями.
Обновлено в 13:54
Кино
Карл Урбан поддержал участие Тарантино в следующем «Звездном пути»
Новозеландский актер Карл Урбан, сыгравший доктора Леонардо МакКоя в предыдущих фильмах франшизы "Звездный путь", выступил за то, чтобы режиссером четвертой части стал Квентин Тарантино, сообщает Screen Rant.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье
34 тысячи якутян уже прошли медосмотры в рамках акции #ЗдравОсмотр
С 1 по 10 августа бесплатные комплексные медосмотры в рамках продолжающейся акции #ЗдравОсмотр прошли порядка 34 тысяч человек по всей республике.
Обновлено в 22:19
Происшествия
Режиссера Васильева освободили из изолятора
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.
Обновлено в 18:05
Здоровье
Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде
Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено в 12:41
Политика
Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале
Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено в 22:26
Шоу-бизнес
Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов
Имя супруги принца Гарри Меган Маркл незаконно использовали в рекламе таблеток для похудения.
Обновлено в 22:28
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Гуаидо заявил о планах Мадуро распустить парламент
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что президент страны Николас Мадуро готовится распустить Национальную Ассамблею и объявить о новых парламентских выборах.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес
Постройневшая Лолита Милявская показала репетицию съемок нового клипа
В новой публикации в личном микроблоге Милявская рассказала, что ей удалось договориться с режиссером, который когда-то занимался съемками ее клипа на композицию под названием «Титаник», будет снимать ролик на песню «Это тело не сгорело».
Обновлено в 03:09
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать
Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).
Обновлено в 21:06
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено в 21:20