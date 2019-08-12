Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и ШюррлеИзвестия 17:56
Московский «Спартак» победил «Ахмат» в гостевом матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказал «Спорт-Экспресс». Зелимхан Бакаев открыл счет в пользу красно-белых на 32 минуте и повторил свой успех в конце первого тайма.
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Армия и оружие
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Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
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В российских колледжах исчезнут около 100 профессий
С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
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Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
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Армия и оружие
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Происшествия
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Обновлено в 12:27
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
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Наука
В Эгейском море нашли остатки пяти кораблекрушений
У побережья греческого острова Левита нашли пять затонувших античных судов, датированных периодом с III века до нашей эры до периода раннего христианства, сообщается в пресс-релизе Министерства культуры и спорта Греции.
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Названы указывающие на снижение иммунитета признаки
В Минздраве назвали признаки, сигнализирующие о снижении иммунитета.
Обновлено в 09:53
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Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:25
Гаджеты
Портативная колонка Sonos автоматически настраивает свой звук
Обновлено в 04:15
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На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
РФ заинтересована в реализации совместных проектов с прикаспийскими странами - Приходько
Россия заинтересована в реализации совместных проектов с прикаспийскими странами в сферах промышленности и нефтехимии, заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:16
Музыка
Байк-шоу в Севастополе посетило более 50 тысяч человек
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Обновлено в 18:09
Футбол
ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере Кругового
Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.
Обновлено в 08:17
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
МИД Турции отверг возможность США повлиять на операцию Анкары в САР
Турция не позволит Вашингтону остановить военную операцию Анкары на востоке Евфрата.
Обновлено в 14:30
Футбол
Рибери отклонил предложения из России и Нидерландов
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может продолжить карьеру в составе «Фиорентины».
Обновлено в 12:58
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
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NASA предупредило о потенциально возможной астероидной угрозе
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Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49