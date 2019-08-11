Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном встреча завершилась со счетом 3:1. Голы забили: Зелимхан Бакаев (32, 44), Андре Шюррле (70) — Аблай Мбенге (75).

Экономика Развитые обрабатывающие регионы остановились в росте Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).

Политика Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять».

Футбол Вратарь «Барсы» Нето сломал запястье и может пропустить 5 недель Сообщается, что футболист может пропустить 5 недель. Нето этим летом перешел в «Барсу» из «Валенсии» за 26+9 млн евро.

Футбол Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".

Религия Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Армия и оружие Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35 Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.

Экономика Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства Депутаты Госдумы в рамках совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан разрабатывают идею о введении фиксированной наценки на различные группы лекарств.

Шоу-бизнес Анна Плетнева рассказала о съемках нового клипа Новый клип группы «Винтаж» называется «Интуиция». В нем Плетнева предстает перед зрителями в весьма откровенном образе.

Экономика В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.

Здоровье Веганство доводит детей до проблем с психикой Психолог Ольга Латынцева, в свою очередь, заявила, что веганство в детском возрасте катастрофически сказывается на психике ребёнка из-за того, что в социуме он чувствует себя изгоем.

Происшествия Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".

Армия и оружие На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции иностранные двигатели Моряки-черноморцы наладили мини-производство по восстановлению катеров, оснащенных двигателями иностранного производства типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил РИА Новости источник в Оборонно-промышленном комплексе.

Общество Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019» На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.

Здоровье Названы указывающие на снижение иммунитета признаки В Минздраве назвали признаки, сигнализирующие о снижении иммунитета.

Здоровье В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.

Политика Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit "Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).

Гаджеты Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.

Происшествия Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.

Политика Британские антифашисты потребовали прекратить военную помощь Украине Около 20 британских общественных активистов потребовали от правительства Соединенного Королевства прекратить оказывать военную помощью Украине для скорейшего мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Теннис Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.