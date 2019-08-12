Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 16:30
Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном встреча завершилась со счетом 3:1. Голы забили: Зелимхан Бакаев (32, 44), Андре Шюррле (70) — Аблай Мбенге (75).
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