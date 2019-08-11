«Спартак» продлил победную серию в гостевых матчах с «Ахматом» до четырех матчей. В воскресенье, 11 августа 2019 года, красно-белые победили в Грозном со счетом 3:1.

«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подряд

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