Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подрядSport24.ru вчера в 21:42
«Спартак» продлил победную серию в гостевых матчах с «Ахматом» до четырех матчей. В воскресенье, 11 августа 2019 года, красно-белые победили в Грозном со счетом 3:1.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Экономика
Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:09
Футбол
Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»
Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн
Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено вчера в 16:14
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 43 человек
Число погибших из-за супертайфуна "Лекима", который обрушился в субботу на восток Китая, увеличилось до 43, еще 17 человек числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут
На побережье реки, вдоль которой проходит один из наиболее популярных туристических маршрутов «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников — до 70 особей.
Обновлено в 00:51
Теннис
Андрей Рублев пробился в основную сетку турнира в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в основную сетку турнира ATP в Цинциннати.
Обновлено вчера в 18:59
Финансы
Рубль незначительно растёт к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после развода с мужем
Американская певица и актриса Майли Сайрус на отдыхе в Италии была замечена в компании блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Tesla попала в ДТП на МКАД и загорелась
Автомобиль Tesla врезался в эвакуатор в Москве, после чего загорелся. Пострадали три пассажира «Теслы».
Обновлено 10 августа в 16:59
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено 10 августа в 10:31
Происшествия
Пропавшие под Челябинском девушка и ребёнок вышли на связь
С 10 августа начались их активные поиски. К поисковым работам подключились и представители Башкирии.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
США и Дания выполнят совместный наблюдательный полет над Россией
В период с 12 по 16 августа в рамках реализации Международного договора по Открытому небу миссии Дании и США выполнят совместный наблюдательный полет над территорией России на украинском самолете наблюдения АН-30Б.
Обновлено в 00:25
Общество
Электронная подпись: Кто и зачем использует ее в России
Внедрение цифровых технологий и использование электронных подписей не просто ускоряет рабочие процессы, но и повышает безопасность данных, снижает возможности для мошенников.
Обновлено 09 августа в 03:31
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Самый яркий звездопад года томичи смогут наблюдать сегодня ночью
Самый яркий звездопад года – метеорный поток Персеиды томичи смогут наблюдать в ночь с 11 на 12 августа.
Обновлено вчера в 06:19
Общество
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:52