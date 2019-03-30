«Спартак» обыграл «Ахмат» в ГрозномМоссовет 11:21

Московский "Спартак" обыграл в гостях "Ахмат" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Грозном завершилась со счетом 3:1 в пользу «Спартака».

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