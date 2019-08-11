Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и ШюррлеЧемпионат вчера в 16:22
В матче 5-го тура чемпионата России московский «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Сухой, которому ассистировали Алексей Стипиди и Алексей Ширяев. Счёт был открыт на 32-й минуте.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Экономика
Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 15:02
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Кино
Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино
Обновлено в 01:57
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Согласно попавшей в сеть записке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИПБРАЭ) Российской академии наук (РАН), в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали в Северодвинске длившееся около 20 минут повышение радиационного фона.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»
Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Происшествия
Супруги чистили аквариум и отравились смертоносным токсином
В английском городе Тэлфорд семья отравилась одним из самых смертельных токсинов во время уборки аквариума.
Обновлено в 02:04
Здоровье
Главврача бердской ЦГБ уволили после визита вице-губернатора
Краморов был уволен с поста главврача бердской ЦГБ 12 августа.
Обновлено в 02:25
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Прокуратура начала проверку в оздоровительном детском лагере «Лесная сказка» в Рязанской области.
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Авто
АвтоВАЗ продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:15
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
В Подмосковье сфотографировали редкую модель «Волги»
В Подмосковье была замечена редкая модель «Волги». Фотографии легендарной машины опубликованы в соцсетях.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Политика
Медведев пообещал ратификацию конвенции о статусе Каспия
Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:08
Общество
Нагиев проведет День города в Челябинске
7 сентября, напомним, Челябинску исполнится 283 года со дня основания города.
Обновлено в 01:11
Футбол
Агент высказался об интересе «Локомотива» к Рибери
Агент французского полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал информацию о заинтересованности московского "Локомотива" в приобретении футболиста.
Обновлено в 02:06
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Гаджеты
У SK Hynix готова память HBM2E с пропускной способностью 460 ГБ/с
По сравнению с памятью HBM2 пропускная способность увеличена на 50% — до 460 ГБ/с — поскольку скорость в расчете на одну линию данных достигает 3,6 Гбит/с, а всего линий 1024.
Обновлено в 02:25