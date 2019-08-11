Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и ШюррлеГазета.Ru 16:24
Московский "Спартак" победил "Ахмат" в гостевом матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1. Первый гол противостояния забил крайний полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев, на 32 минуте реализовавший выход один на один.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:41, Вашингтон
Культура
Байк-шоу в Севастополе посетили более 50 тысяч человек
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Предустановленные приложения Android-смартфонов могут быть опасны
По мнению Мэдди Стоун, одного из экспертов группы Google, им «нужно убедить всего одну компанию включить в число предустановленных своё приложение, но не тысячи пользователей».
Обновлено в 11:03
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Кино
В США отменили премьеру триллера «Охота» из-за инцидентов со стрельбой
В США отменили премьеру триллера «Охота». Это связано с недавними инцидентами со стрельбой.
Обновлено в 05:31
Экономика
Стало известно, как рассчитывали новый тариф на проезд в автобусах
Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов рассказал о том, как рассчитывали новый тариф на проезд в общественном транспорте, сообщает «Ростовский городской транспорт».
Обновлено в 14:30
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Общество
Всероссийский сырный фестиваль в Истре посетили 130 тысяч человек
Вход для посетителей фестиваля все три дня был свободным.
Обновлено в 15:33
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме
Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Здоровье
Врачи назвали способы борьбы с гипертонией
Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн
Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено в 16:14
Футбол
Локомотив — Урал 4:0
"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двойной нагрузке на российских оружейников на АрМИ
Отделение реактивных систем залпового огня из России принимает участие в большем количестве конкурсов Армейских международных игр, чем их соперники, рассказал начальник Управления эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения общевойскового назначения Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России полковник Михаил Филатов.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР
Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Вайкуле поделилась совместной с группой Kazka видеозаписью
Известная певица Лайма Вайкуле опубликовала ролик с музыкантами украинской группы Kazka, соответствующая запись появилась 10 августа в социальной сети Instagram.
Обновлено в 14:35
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46