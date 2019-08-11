Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и ШюррлеГазета.Ru 16:24

Московский "Спартак" победил "Ахмат" в гостевом матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1. Первый гол противостояния забил крайний полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев, на 32 минуте реализовавший выход один на один.
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«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря дублю Бакаева и голу Шюррле

Sport24.ru16:24

Грозненцы уступили «Спартаку»

Чеченская Республика Сегодня16:27

⚔️«Спартак» в Грозном победил «Ахмат» (3:1) в огненном матче: дубль Бакаева, драки, удаление, микрофон🗣

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«Спартак» победил «Ахмат» в Грозном: много голов, потасовки, удаление

Спорт-Экспресс16:23

«Ахмат» — «Спартак» — 1:3, 11 августа 2019: обзор матча РПЛ

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Бакаев признан лучшим игроком матча «Ахмат» — «Спартак»

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Какую расстановку выберет новый «Спартак». Что важно знать

РБК09:34
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Байк-шоу в Севастополе посетили более 50 тысяч человек

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Предустановленные приложения Android-смартфонов могут быть опасны

По мнению Мэдди Стоун, одного из экспертов группы Google, им «нужно убедить всего одну компанию включить в число предустановленных своё приложение, но не тысячи пользователей».
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Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
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Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике

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В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

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В США отменили премьеру триллера «Охота» из-за инцидентов со стрельбой

В США отменили премьеру триллера «Охота». Это связано с недавними инцидентами со стрельбой.
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Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

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Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
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Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 13:24
Экономика

Стало известно, как рассчитывали новый тариф на проезд в автобусах

Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов рассказал о том, как рассчитывали новый тариф на проезд в общественном транспорте, сообщает «Ростовский городской транспорт».
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину

Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
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Общество

Всероссийский сырный фестиваль в Истре посетили 130 тысяч человек

Вход для посетителей фестиваля все три дня был свободным.
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Политика

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
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Происшествия

Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме

Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52
Общество

Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

Обновлено в 15:02
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Врачи назвали способы борьбы с гипертонией

Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Футбол

«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн

Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено в 16:14
Футбол

Локомотив — Урал 4:0

"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
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Происшествия

Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Минобороны рассказало о двойной нагрузке на российских оружейников на АрМИ

Отделение реактивных систем залпового огня из России принимает участие в большем количестве конкурсов Армейских международных игр, чем их соперники, рассказал начальник Управления эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения общевойскового назначения Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России полковник Михаил Филатов.
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Армия и оружие

При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР

Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
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Новый вид паука-волка нашли на Алтае

Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено вчера в 06:56
Шоу-бизнес

Вайкуле поделилась совместной с группой Kazka видеозаписью

Известная певица Лайма Вайкуле опубликовала ролик с музыкантами украинской группы Kazka, соответствующая запись появилась 10 августа в социальной сети Instagram.
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Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
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Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

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