Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и ШюррлеГазета.Ru 16:24

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
7′
Гус Тил
Антон Швец
13′
32′
Зелимхан Бакаев
44′
Зелимхан Бакаев
Одисе Роши
Аблай Мбенг
46′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
46′
68′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
70′
Андре Шюррле
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
71′
Аблай Мбенг
75′
Аблай Мбенг
76′
Аблай Мбенг
77′
Бернард Бериша
81′
83′
Георгий Джикия
Илья Кутепов
90′
Роман Зобнин
90′
Джордан Ларссон
Лоренсо Мельгарехо
Московский "Спартак" победил "Ахмат" в гостевом матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1. Первый гол противостояния забил крайний полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев, на 32 минуте реализовавший выход один на один.
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