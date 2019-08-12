Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и ШюррлеИзвестия 17:56

Московский «Спартак» победил «Ахмат» в гостевом матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказал «Спорт-Экспресс». Зелимхан Бакаев открыл счет в пользу красно-белых на 32-й минуте и повторил свой успех в конце первого тайма.
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«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подряд

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Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
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Возможное приобретение Украиной у Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano является ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо такой техники используются летающие дроны, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.
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Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
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