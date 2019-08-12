Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и ШюррлеИзвестия 17:56
Московский «Спартак» победил «Ахмат» в гостевом матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказал «Спорт-Экспресс». Зелимхан Бакаев открыл счет в пользу красно-белых на 32-й минуте и повторил свой успех в конце первого тайма.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
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Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
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В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
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Водитель маршрутки в Ставрополе ударил пассажирку из-за трех рублей
Водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она заплатила за проезд на три рубля меньше, чем требовалось, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка
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Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Финансы
Дальневосточным верфям закроют долги
Оставшийся долг верфей перед самой ОСК в 4,3 млрд руб. предложено покрыть за счет прибыли корпорации.
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Политика
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Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
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Армия и оружие
В Минобороны озвучили сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году.
Обновлено в 19:59
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
Обновлено в 14:29
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
На стадионе во Львове перед матчем чемпионата Украины по футболу между "Карпатами" и "Мариуполем" включили песню Moscow never sleeps, в которой говорится о любви к российской столице.
Обновлено в 20:26
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmony
Huawei Technologies презентовала операционную систему Harmony OS для смартфонов и других устройств.
Обновлено 09 августа в 07:19
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Возможное приобретение Украиной у Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano является ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо такой техники используются летающие дроны, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.
Обновлено в 17:04
Экономика
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Обновлено в 19:55
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Политика
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
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Обновлено в 12:00
Происшествия
Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС
Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.
Обновлено в 19:04
Кино
Брэд Питт хотел бы сняться в «Последнем танго в Париже»
Обновлено в 10:32
Культура
Джордж Мартин получил от якутян «народный Оскар»
К сожалению при вручении народного якутского Оскара Джорджа Мартина не было, но его помощница Джанет Северанс тепло поблагодарила от его имени «настоящих хранителей зимы» — якутян и всю команду создателей статуэтки Эллэя.
Обновлено в 21:44
Волейбол
Волейболисты сборной России завоевали путевку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Ирана в третьем матче олимпийского отборочного турнира и завоевала путевку на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:50
Происшествия
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Обновлено в 17:11
Общество
«Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать
Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.
Обновлено в 20:50
Наука
Квантовая телепортация достигла нового уровня
Обновлено 09 августа в 05:55
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено в 18:25