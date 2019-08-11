Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и ШюррлеЧемпионат вчера в 16:22
В матче 5-го тура чемпионата России московский «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Сухой, которому ассистировали Алексей Стипиди и Алексей Ширяев. Счёт был открыт на 32-й минуте.
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Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
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Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
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Обновлено вчера в 13:19
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Обновлено вчера в 19:25
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Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья
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Медведев призвал провести экологическую экспертизу проектов на Каспии
По всем крупным проектам на Каспийском море следует провести экологическую экспертизу, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.
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Футбол
«Селтик» — «Клуж». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 7 августа 2019 года
Ничья в первой игре третьего раунда квалификации против «Клужа» (1:1) пока остается единственным матчем этого сезона, в котором «Селтик» не сумел одержать победу.
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В Екатеринбурге начался последний этап опрессовок трубопроводов
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Умерла литературный критик Елена Макеенко
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Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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