Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛКоммерсантъ 16:30

Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном встреча завершилась со счетом 3:1. Голы забили: Зелимхан Бакаев (32, 44), Андре Шюррле (70) — Аблай Мбенге (75).
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