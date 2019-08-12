Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и ШюррлеИзвестия 17:56
Московский «Спартак» победил «Ахмат» в гостевом матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказал «Спорт-Экспресс». Зелимхан Бакаев открыл счет в пользу красно-белых на 32 минуте и повторил свой успех в конце первого тайма.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:12, Вашингтон
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Гороскоп на 12 августа: планы проверят на прочность
Ваши идею могут пройти проверку на прочность. Постарайтесь оправдать доверие окружающих и проявить свои лучшие качества.
Обновлено в 13:02
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Экономика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Музыка
Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires
Обновлено в 10:05
Происшествия
Суд отказал в аресте режиссера Васильева по делу о беспорядках
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство СК об аресте режиссера канала "Доктор" Дмитрия Васильева, задержанного в рамках дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 06:08
Музыка
Фанаты занимают очередь на концерт Дженнифер Лопес в Петербурге
В воскресенье, 11 августа, в СКК "Петербургский" на проспекте Гагарина состоится концерт американской певицы Дженнифер Лопес.
Обновлено в 10:35
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Обновлено в 02:50
Политика
США проведут консультации с Францией и Германией по Донбассу
Представители США намерены провести консультации с дипломатами Франции и Германии по вопросу урегулирования на востоке Украины.
Обновлено в 13:26
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 14:06
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Авто
BMW представила новые автомобили безопасности M8 MotoGP
Только что пресс-служба баварцев представила новый автомобиль - BMW M8 MotoGP.
Обновлено вчера в 03:33
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Экономика
Госдума хватается за таблетки
Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе
Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.
Обновлено в 01:49
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Кино
ESPN покажет документальный фильм о Деннисе Родмане
Телеканал ESPN снял документальный фильм о бывшей звезде «Чикаго» и «Детройта», члене Зала славы Деннисе Родмане, сообщает The Los Angeles Times.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Воронежской области в ДТП на М-4 «Дон» погибли два человека
По данным УМВД по Воронежской области, ДТП произошло около 20.00 в Павловском районе на 653-м километре автодороги М-4 "Дон".
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
В Минобороны анонсировали скорое завершение испытаний Су-57 и МиГ-35
Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено в 18:03
Футбол
«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
Обновлено в 03:26
Космос
К Земле приближается огромный астероид
К Земле приближается огромный астероид размером с небоскреб. Скорость его движения 16 772 км/ч.
Обновлено 09 августа в 02:26
Финансы
Дальневосточным верфям закроют долги
Оставшийся долг верфей перед самой ОСК в 4,3 млрд руб. предложено покрыть за счет прибыли корпорации.
Обновлено в 17:57
Культура
Начался 72-й Международный кинофестиваль в Локарно
Начался 72-й Международный кинофестиваль в Локарно В Локарно открылся Международный кинофестиваль — 72-й по счету и первый после смены художественного руководства.
Обновлено в 17:57