Футбол

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Вильярреалом»
РИА Новости
11:50

Нападающие Зе Луиш и Луис Адриано выйдут в стартовом составе московского "Спартака" на матч заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы против испанского "Вильярреала", сообщается на сайте УЕФА. Матч состоится в четверг в Испании и начнется в 20:55 мск.
РИА Новости11:50

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«Спартак» и «Вильярреал» огласили стартовые составы

Газета.Ru12:35

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Вильярреалом»

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«Вильярреал» – «Спартак». Стартовые составы команд

Советский спорт11:42

Кононов назвал стартовый состав «Спартака» на игру с «Вильярреалом»

Матч ТВ11:42

Максименко, Рассказов и Ломовицкий - в старте «Спартака» на матч с «Вильярреалом»

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Максименко, Зе Луиш и Адриано – в основе «Спартака» на матч с «Вильярреалом»

Чемпионат11:37

«Вильярреал» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч Лиги Европы

Sport24.ru11:36
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
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