«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Уфой»Московский Комсомолец 08:30

Московский "Спартак" назвал стартовый состав на матч с "Уфой" в рамках чемпионата России. Встреча состоится сегодня в Москве и станет последней в этом сезоне на стадионе "Открытия Арена". Место в воротах красно-белых займет Максименко.

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Уфой»

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