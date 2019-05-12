Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Уфой»Московский Комсомолец 08:30
Московский "Спартак" назвал стартовый состав на матч с "Уфой" в рамках чемпионата России. Встреча состоится сегодня в Москве и станет последней в этом сезоне на стадионе "Открытия Арена". Место в воротах красно-белых займет Максименко.
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В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание о Red Dead Redemption 2 для РС
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