Футбол

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Уфой»Московский Комсомолец 08:30

Московский "Спартак" назвал стартовый состав на матч с "Уфой" в рамках чемпионата России. Встреча состоится сегодня в Москве и станет последней в этом сезоне на стадионе "Открытия Арена". Место в воротах красно-белых займет Максименко.
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«Спартак» - «Уфа»: 18-летний Умяров дебютирует в «старте» красно-белых

Спорт-Экспресс08:43

Умяров и Ташаев — в старте «Спартака» на матч с «Уфой»

Sportbox.RU08:40

«Спартак» – «Уфа». Стартовые составы

Советский спорт08:27

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Уфой»

Московский Комсомолец08:30

«Спартак» — «Уфа»: Зобнин и Умяров сыграют с первых минут, Глушаков — в запасе

Чемпионат08:23

«Спартак» – «Уфа». Последний матч сезона на «Открытии». Прямая трансляция и лучшие моменты

Матч ТВ08:53

Гапонов, Умяров и Ташаев – в старте «Спартака» на матч против «Уфы»

Бомбардир.ру08:21
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Игры

В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание о Red Dead Redemption 2 для РС

В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 годы, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
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Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 5:0 во втором матче на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 08:21
Футбол

В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео

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Происшествия

Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

В порту Фуджейра в ОАЭ произошли взрывы из-за пожара, который охватил как минимум семь нефтяных танкеров.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море

Обновлено в 08:04
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
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Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Авто

Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

Обновлено в 06:59
Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

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Армия и оружие

Иран пригрозил Штатам «ударом в голову»

Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом "в голову", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.
Обновлено в 08:18
Музыка

У стен Кремля проходит детский фестиваль «Спасская башня»

Песни Победы, торжественные марши и популярные эстрадные хиты: у стен Кремля проходит фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня", передает "ТВ Центр".
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:37
Хоккей

Сборная США разгромила Францию и одержала первую победу на ЧМ-2019

Сборная США встречалась с Францией в матче чемпионата мира, который проходит в Братиславе и Кошице.
Обновлено в 08:34
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HTC представила первый в 2019 году смартфон

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Шоу-бизнес

Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина

Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
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Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

Обновлено в 03:58
Происшествия

На севере Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Амьен на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Обновлено в 05:38
Происшествия

В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан в столице за распитие алкоголя в общественном месте.
Обновлено в 09:00
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
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Харьковская мэрия потребовала убрать с улиц города палатку в честь «атошников»

Палатка «Все для победы», которую в Харькове установили в честь погибших «атошников» обязали убрать.
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Музыка

Шнуров сочинил стихотворение о трех богатейших россиянах в Англии

Сергей Шнуров отреагировал на то, что трое бизнесменов из России вошли в десятку самых богатых людей Великобритании.
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