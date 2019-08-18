Футбол

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКАRT на русском 12:00

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Спартак» – ЦСКА. Шюррле, Тил и Влашич – в старте. Текстовый онлайн начнется в 20:00

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«Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Чемпионат11:50

Состав «Спартака» на дерби с ЦСКА: Тил, Шюррле и Ларссон — в старте

Спорт-Экспресс11:50

«Спартак» — ЦСКА. Перед матчем на стадионе работает выездная студия. Прямая трансляция

Матч ТВ12:25

«Спартак» - ЦСКА: стартовые составы команд на матч 6-го тура

Sport.ru11:58
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
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