Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКАRT на русском 12:00
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика
Начались переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 12:30
Футбол
«Барселона» сделает официальное предложение о переходе Неймара
«Барселона» сделает официальное предложение французскому «ПСЖ» о переходе бразильского нападающего Неймара.
Обновлено в 10:36
Гаджеты
165 Гц и вогнутый дисплей: представлен монитор ASUS TUF Gaming VG27VQ
Компания ASUS представила в продуктовом семействе TUF Gaming монитор VG27VQ, построенный на матрице VA размером 27 дюймов по диагонали.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В США задержали трех подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
Американские правоохранители задержали трех молодых людей, которые планировали устроить массовые расстрелы людей в общественных местах.
Обновлено в 02:25
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 01:54
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Культура
Жигунова обвинили в мошенничестве
Обновлено в 04:49
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Энергетика
«Укртрансгаз» готовит к запуску маршрут импорта газа из Румынии
"Укртрансгаз" согласовал с операторами других стран технические решения для реверсных поставок газа из Румынии и рассчитывает, что с 2020 года по этому маршруту на Украину можно будет ежегодно импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы (ГТС).
Обновлено в 11:37
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц
Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше всё – невозможно ничего сделать.
Обновлено в 11:04
Футбол
Экс-хавбек «Зенита» и «Крыльев» Ткачук перешел в «Ротор»
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Саранске пьяный мужчина хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка
В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива в Крым
Херсонский апелляционный суд наложил арест на танкер Mriya за поставки топлива в Крым.
Обновлено в 09:37
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Россия не пустила норвежский лайнер в Арктику
Обновлено в 04:54
Футбол
«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»
Обновлено в 06:02
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Дато Краснодарского
Суд в Краснодаре арестовал криминального авторитета по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Корсунский рассказал, чем США и Украина могут быть полезны друг другу
Директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский выразил мнение, что США и его страна могут быть полезны друг другу, однако для этого Киеву необходимо составить список из таких пунктов.
Обновлено в 10:40