Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

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