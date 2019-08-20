Футбол
Дубль Жиго принес «Спартаку» победу над ЦСКА в столичном дербиВести.Ru 14:59
Программа 6-го тура российской футбольной премьер-лиги завершилась в Москве центральным матчем – столичным дерби между "Спартаком" и ЦСКА.
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Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
Обновлено в 15:18
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
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Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Уволен замешанный в гибели афроамериканца нью-йоркский полицейский
Подозреваемый в нелегальной торговле сигаретами Эрик Гарнер отказался проследовать с полицейскими, после чего в попытке задержать Гарнера Панталио применил удушающий приём.
Обновлено в 15:34
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Экономика
Минприроды предложило повысить нормативы утилизации товаров и упаковки
Минприроды России предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100 процентов.
Обновлено в 02:44
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.
Обновлено в 18:49
Политика
Начались переговоры Путина и Макрона
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон начали переговоры.
Обновлено в 12:30
Политика
Венесуэла: США ведут переговоры с окружением Мадуро
США ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:34
Кино
Тарантино обвинили в расизме за сцену с Брюсом Ли в новом фильме
Именно поэтому, написал он, сцена с Брюсом Ли разочаровала его как культурно недостоверная.
Обновлено в 10:18
Космос
Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18
Китай в понедельник вывел на геостационарную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 (ZX-18).
Обновлено в 09:27
Футбол
Агент Рибери: переговоры с «Локомотивом» идут хорошо
Агент Жан-Пьер Берне, который ведёт дела полузащитника Франка Рибери, не исключил, что его клиент продолжит карьеру в чемпионате России.
Обновлено в 09:54
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Театры
Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра
Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.
Обновлено в 05:15
Футбол
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:49
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.
Обновлено в 12:08
Культура
Михаил Боярский и Валерия впервые стали наставниками шоу «Голос.60+»
В состав вокальных тренеров второго сезона проекта «Голос.60+» вошли Михаил Боярский и Валерия.
Обновлено в 02:30
Путешествия
Названы самые популярные среди путешественников приметы
В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных
Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Госдеп призвал вернуться к соблюдению перемирия в Идлибе
Соединённые Штаты призывают власти Сирии вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе, говорится в заявлении заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Обновлено в 20:13
Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
Обновлено в 03:05
Общество
Калькулятор перекуров: Минздрав предложил штрафовать курильщиков
Предлагаются и разные "ловушки" для курильщиков — детекторы дыма, слежение за количеством перекуров.
Обновлено в 13:41