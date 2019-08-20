Программа 6-го тура российской футбольной премьер-лиги завершилась в Москве центральным матчем – столичным дерби между "Спартаком" и ЦСКА.

Дубль Жиго принес «Спартаку» победу над ЦСКА в столичном дерби

Политика Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Армия и оружие США испытали запрещённую ДРСМД ракету В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Политика Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Происшествия Уволен замешанный в гибели афроамериканца нью-йоркский полицейский Подозреваемый в нелегальной торговле сигаретами Эрик Гарнер отказался проследовать с полицейскими, после чего в попытке задержать Гарнера Панталио применил удушающий приём.

Общество Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН» Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Армия и оружие Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.

Экономика Минприроды предложило повысить нормативы утилизации товаров и упаковки Минприроды России предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100 процентов.

Экономика WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.

Политика Начались переговоры Путина и Макрона Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон начали переговоры.

Политика Венесуэла: США ведут переговоры с окружением Мадуро США ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы.

Космос Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 Китай в понедельник вывел на геостационарную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 (ZX-18).

Футбол Агент Рибери: переговоры с «Локомотивом» идут хорошо Агент Жан-Пьер Берне, который ведёт дела полузащитника Франка Рибери, не исключил, что его клиент продолжит карьеру в чемпионате России.

Театры Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.

Футбол «Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

Общество Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.

Происшествия В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.

Культура Михаил Боярский и Валерия впервые стали наставниками шоу «Голос.60+» В состав вокальных тренеров второго сезона проекта «Голос.60+» вошли Михаил Боярский и Валерия.

Путешествия Названы самые популярные среди путешественников приметы В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку.

Армия и оружие В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.

Происшествия Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.

Армия и оружие Госдеп призвал вернуться к соблюдению перемирия в Идлибе Соединённые Штаты призывают власти Сирии вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе, говорится в заявлении заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.