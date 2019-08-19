Футбол
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дербиРИА Новости вчера в 11:53
Нападающий Федор Чалов выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.
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Происшествия
В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты в магазине ядом
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Сын Валерии: «Пошли слухи, что моя девушка беременна»
Накануне стало известно, что сын Валерии, 24-летний Артемий Шульгин женился на Наталье, с которой он учился в школе.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон сообщил, что женился на певице Лорен Хашиан.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности
Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.
Обновлено в 03:12
Финансы
До какой отметки может упасть рубль
Курс доллара превысил 67 руб. впервые с середины февраля 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
СМИ указали Западу и США на мастерство Путина на международной арене
Как пишет британское интернет-издание The Independent, несмотря на ошибочное мнение Европы и Соединенных Штатов, глава российского государства наглядно продемонстрировал свое мастерство.
Обновлено 18 августа в 05:59
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия
Мусоровоз столкнулся с микроавтобусом в Челябинске
Микроавтобус столкнулся с мусоровозом в Челябинске, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Самолеты швейцарских ВВС сопровождали российский рейс до границы с Францией, приближаясь к нему на протяжении полета на несколько метров, после чего удалились.
Обновлено вчера в 09:17
Технологии
Google выяснил, что в интернете россияне чаще всего покупают
Экспертами интернет-гиганта Google и специалистами компаний Ipsos и Kantar TNS проведен опрос, в рамках которого им удалось узнать что чаще всего в Сети покупают россияне.
Обновлено в 02:15
Гаджеты
Игровой монитор Alienware 55 OLED Gaming Monitor оценен в $4000
Обновлено вчера в 16:08
Здоровье
Названа опасная для здоровья окружность талии
Врачи назвали максимально допустимый объем талии, который не несет серьезных рисков для здоровья.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:03
Транспорт
Продление строящейся Коммунарской линии метро до Троицка одобрили
Продление строящейся Коммунарской линии метрополитена до Троицка одобрили в градостроительно-земельной комиссия Москвы (ГЗК), сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь
Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Сирийская оппозиция начала перегруппировку в Хан-Шейхуне
Силы вооруженной сирийской оппозиции начали перегруппировку в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), говорится в заявлении запрещенной радикальной группировки «Хейат Тахрир аш-Шам».
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова больше не планирует рожать детей
Балерина планирует посвятить себя творчеству, а не воспитанию малыша.
Обновлено в 03:49
Политика
Джонсон предложил ЕС изменить соглашение по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 17:37
Культура
В Японии открылась российско-японская Театральная олимпиада
Обновлено вчера в 23:44
Космос
Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике
В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено 18 августа в 09:09
Транспорт
Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер
В докладе Минэкономразвития указывается, что среднее снижение аварийности при установке камер частных компаний достигает 19%, а с государственными камерами этот показатель не выше 15%.
Обновлено в 01:13