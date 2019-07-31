Футбол

«Спартак» опубликовал прощальный ролик в честь Луиса АдрианоГазета.Ru 04:52

Московский "Спартак" официально объявил о переходе нападающего Луиса Адриано в бразильский "Палмейрас", сообщается на официальном сайте красно-белых. Пресс-служба столичного клуба также опубликовала ролик в честь футболиста. Адриано играл в составе московской команды с 2017 года.
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