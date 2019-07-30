Футбол
«Спартак» объявил об уходе Фернандо в китайский клубMetaratings вчера в 06:10
«Спартак» объявил об уходе бразильского полузащитника Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань». Об этом официально сообщает пресс-служба московского клуба.
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«Всегда буду болельщиком «Спартака». Фернандо на русском языке попрощался с фанатами
Sport24.ruвчера в 14:49
"Спартак" – моя семья". Фернанду попрощался с фанатами красно-белых на русском языке
Спорт-Экспрессвчера в 14:34
«Спартак» стал для меня семьей». Фернандо обратился к болельщикам московского клуба
Sportbox.RUвчера в 15:07
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
Культура
Зал для оперы и балета планируют построить на Ставрополье
Власти Ставропольского края намерены построить в регионе культурный центр, способный принять оперные и балетные постановки, который будет крупнее Большого театра и Мариинки.
Обновлено в 12:35
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Политика
Медведев прокомментировал лесные пожары в регионах
Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с целью срыва перемирия
Украинские силовики готовят провокации, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и в последующем обвинить в срыве минских соглашений, сообщили в среду в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
Обновлено в 11:19
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 млрд просмотров
Серию "Маша плюс каша" мультфильма "Маша и Медведь" увидели на YouTube более 4-х млрд раз.
Обновлено в 11:14
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Футбол
«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем
В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем.
Обновлено в 10:17
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году
Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 05:31
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
Общество
Составлен рейтинг городов России по качеству работы служб ЖКХ
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ.
Обновлено в 07:08
Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Культура
Скончался режиссер Харольд Принц
Как сообщает Associated Press со ссылкой на публициста Рика Мирамонтеса, Принц скончался после непродолжительной болезни в исландском Рекьявике.
Обновлено в 12:16
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Технологии
На смартфонах Huawei появится российская ОС до конца года
До конца 2019 года на смартфонах Huawei будет запущена российская операционная система "Аврора".
Обновлено в 12:17
Энергетика
«Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой»
"Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".
Обновлено в 12:33
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
Происшествия
Стало известно, зачем полковники ФСБ хранили 12 млрд рублей наличными
Найденные у арестованных полковников Федеральной службы безопасности России 12 миллиардов рублей наличными, вероятно, должны были быть вывезены за границу или же быть проданными.
Обновлено в 10:44
Экономика
Курс грузинского лари установил новый антирекорд
После начала акций протестов в Тбилиси, которые стартовали 20 июня, курс лари по отношению к доллару упал на 2,5%. В мае стоимость доллара составляла 2,72 лари, в конце июня официальный курс лари к доллару составлял 2,78 лари за один доллар, при этом Нацбанк установил курс на 31 июля в размере 2,95 лари, а на 1 августа уже 2,97.
Обновлено в 10:34
Происшествия
У берегов Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5
Утром в четверг, 31 июля, вблизи острова Крит произошло землетрясение с магнитудой 5. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Сотрудница банка похитила 5 млн рублей и проиграла их в казино
При задержании у преступницы не оказалось большей части украденных денег, сотрудница банка проиграла их в онлайн-казино.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Житель Британии получил самый короткий тюремный срок
Обновлено в 11:46
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56