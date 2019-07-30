«Спартак» объявил об уходе бразильского полузащитника Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань». Об этом официально сообщает пресс-служба московского клуба.

«Спартак» объявил об уходе Фернандо в китайский клуб

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