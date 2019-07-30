Футбол

«Спартак» объявил об уходе Фернандо в китайский клубMetaratings вчера в 06:10

«Спартак» объявил об уходе бразильского полузащитника Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань». Об этом официально сообщает пресс-служба московского клуба.
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«Спартак» объявил об переходе футболиста Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

ТАССвчера в 06:04
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
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