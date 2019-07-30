Футбол
«Спартак» объявил об уходе Фернандо в китайский клубMetaratings вчера в 06:10
«Спартак» объявил об уходе бразильского полузащитника Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань». Об этом официально сообщает пресс-служба московского клуба.
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"Спартак" – моя семья". Фернанду попрощался с фанатами красно-белых на русском языке
Спорт-Экспрессвчера в 14:34
«Всегда буду болельщиком «Спартака». Фернандо на русском языке попрощался с фанатами
Sport24.ruвчера в 14:49
«Спартак» стал для меня семьей». Фернандо обратился к болельщикам московского клуба
Sportbox.RUвчера в 15:07
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
Общество
Юбилей ВДНХ отпразднуют с 1 по 4 августа
Обновлено в 06:16
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика
Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
"Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.
Обновлено в 08:25
Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС» — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
Обновлено в 09:44
Авто
Suzuki назвала стоимость нового Jimny для России
В российском представительстве Suzuki объявили начальную цену внедорожника Jimny: от 1 359 000 рублей.
Обновлено в 06:01
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Политика
Торговые переговоры между КНР и США в Шанхае завершились раньше срока
Последний официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, стартовавший ранее в Шанхае, завершился раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:22
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Общество
Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
Обновлено в 09:28
Космос
TESS нашел систему из трех экзопланет и красного карлика
Астрономы при помощи телескопа TESS открыли уникальную близкую к нам (73 световых года) систему из трех небольших экзопланет и яркого красного карлика.
Обновлено в 04:59
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено 29 июля в 23:32
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Кассир украла из банка 10 млн и проиграла их в казино
Обновлено в 04:49
Здоровье
Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров
Число алкоголиков и любителей попоек среди пожилых жителей Соединенных Штатов оказалось неожиданно высоким.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Обновлено в 09:16
Происшествия
Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым
Один из семи пропавших без вести при паводке в Иркутской области обнаружен живым.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Выявлены снижающие давление напитки
Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
Обновлено в 03:08
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ
Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Женщина пострадала в массовом ДТП на Невском проспекте
Утром 31 июля напротив дома 37−52 по Невскому проспекту водитель BMW X6 вылетел на встречную полосу, где врезался в Ford, Mercedes, Citroen и Opel, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 06:24
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
В Тверской области сформирована эскадрилья истребителей Су-35
Новейшие истребители Су-35, поступившие в авиаполк ЗВО, дислоцированный в Тверской области, заменят устаревший авиапарк.
Обновлено в 05:50
Общество
Кузнецова призвала организаторов несанкционированных акций «оставить детей в покое»
СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) по факту проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве.
Обновлено в 07:07