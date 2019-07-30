Футбол
«Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»Чемпионат 06:07
Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Лукаса Фернандо в китайский клуб «Бэйцзин Гоань». «Спартак» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим.
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Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Рубин» принес картонного Сутормина на презентацию новичков команды
Казанский «Рубин» провел встречу с болельщиками, на которой были официально представлены новички команды.
Обновлено в 13:03
Футбол
«Вердер» продлил контракт с главным тренером
Пресс-служба «Вердера» объявила о продлении договора с главным тренером команды Флорианом Кофельдтом.
Обновлено в 11:57
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МакSим показала поклонникам помолвочное кольцо
МакSим продемонстрировала поклонникам помолвочное кольцо.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Для тушения пожара в Самаре задействован пожарный поезд
В Самаре задействован пожарный поезд для тушения пожара в трех частных жилых домах в Железнодорожном районе города.
Обновлено в 13:27
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
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Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
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Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Здоровье
Врачи рассказали, как защититься от дыма лесных пожаров
Сложная ситуация с природными пожарами и задымление в ряде регионов России создают риски для людей с хроническими заболеваниями, особенно страдают аллергики, люди с болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Обновлено в 12:50
Экономика
Во втором квартале инвестиции в основной капитал сократились на 1,3-1,8% - оценка ЦБ РФ
По словам Талыбова, по итогам 2019 года рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 3,1%. В последующие годы, по прогнозу министерства, рост инвестиций ускорится в среднем до 6% в год.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев скорбит о смерти отца, с которым не общался 20 лет
Отец и сын не общались более 20 лет, и теперь эпатажный Солнцев жалеет об этом.
Обновлено в 13:06
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Футбол
Мбаппе и Кавани принесли ПСЖ победу над «Сиднеем»
ПСЖ одержал победу над австралийским клубом "Сидней" в товарищеском матче.
Обновлено в 10:15
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Футбол
Форвард «Спартака» Адриано подписал контракт с «Палмейрас»
Обновлено в 13:13
Музыка
Липчанин побывал на концерте Rammstein и сделал прямой эфир
Обновлено в 04:09
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Определены сроки уничтожения Украины
Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Авто
УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП
Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30