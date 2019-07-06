Футбол

«Спартак» объявил об уходе БоккеттиМатч ТВ 07:19

«Спартак» официально объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти. Уточняется, что клуб и игрок достигли взаимной договоренности о расторжении контракта.
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Михаил Вартапетов – об уходе Боккетти: Грустно, но жизнь продолжается

Советский спорт10:22

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Sports.ru07:15

Вартапетов: Боккетти — один из лучших легионеров в истории «Спартака»

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Михаил Вартапетов: «Боккетти — один из лучших легионеров в истории „Спартака“»

Матч ТВ09:26

«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти

ТАСС07:18

Вартапетов — о Боккетти: «Один из лучших легионеров в истории «Спартака»

Sport24.ru10:02

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Спорт-Экспресс07:12
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Культура

Фигуристка Косторная станет Беллой из «Сумерек» в произвольной программе, а не в короткой

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Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
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Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине

Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
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Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей

Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
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Зенит — Локомотив 1:1 (Перерыв)

Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
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В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Тётя избитой девочки задержана в Ингушетии

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Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Спорт

Российские баскетболистки не смогли пробиться на ОИ-2020

Обновлено в 11:22
Происшествия

В Польше три человека погибли при взрыве газа в жилом доме

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Телеведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в Калифорнии

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45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике

32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
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Шоу-бизнес

Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России

Обновлено в 02:36
Происшествия

Установлены личности погибших при крушении катамарана на Кубани

Погибшими при опрокидывании катамарана в пятницу в Краснодарском крае оказались две туристки из других регионов.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Опубликовано фото с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Опубликованы первые фотографии с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. Снимки размещены в официальном аккаунте королевской семьи.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной

Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 04:57
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Политика

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Политика

Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
Обновлено в 11:40
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Обновлено в 10:53
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика

На Украину впервые доставлена партия нефти из США

Обновлено в 12:43
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Джунгли зовут: Барановская отправилась в Камбоджу за приключениями

Обновлено в 10:31
Космос

Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей

Ранее сообщалось, что финансирование проекта в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 млрд руб "Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и / или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", — приводит агентство слова господина Зеленого.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В Казахстане у участников митингов изъяли оружие и дымовые шашки

Обновлено в 11:17
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