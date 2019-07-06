Футбол
«Спартак» объявил об уходе БоккеттиМатч ТВ 07:19
«Спартак» официально объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти. Уточняется, что клуб и игрок достигли взаимной договоренности о расторжении контракта.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:03, Вашингтон
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Музыка
Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»
Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Общество
В Вольске считают условия программы для молодых семей невыносимыми
Начальник УМХ не обозначил, что количество стоящих на очереди семей уменьшается не от полного удовлетворения потребностей в финансовом выражении, а от довольно жестких условий, применяемых к участникам программы.
Обновлено в 12:00
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике
32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Общество
«Ленинград» обвинили в распространении импотенции
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области
В Минобороны приняли решение усилить группировку вооруженных сил, работающую над устранением последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Краснодар» проведет открытую тренировку для болельщиков клуба
Обновлено в 11:47
Происшествия
Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты
Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено вчера в 11:02
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
Обновлено в 13:56
Авто
Составлен ТОП-5 самых популярных автомобилей для женщин
Обновлено в 07:20
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено в 17:19
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года
Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Катер врезался в Вестминстерский мост в Лондоне
В столице Великобритании произошло ЧП — прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом.
Обновлено в 15:00
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Авто
Автомобили Datsun подорожали в России
Обновлено в 02:12
Политика
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге
Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов
Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено в 04:56