Футбол

«Спартак» объявил об уходе БоккеттиМатч ТВ 07:19

«Спартак» официально объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти. Уточняется, что клуб и игрок достигли взаимной договоренности о расторжении контракта.
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Михаил Вартапетов – об уходе Боккетти: Грустно, но жизнь продолжается

Советский спорт10:22

Михаил Вартапетов: «Боккетти — один из лучших легионеров в истории „Спартака“»

Матч ТВ09:26

Вартапетов: Боккетти — один из лучших легионеров в истории «Спартака»

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Вартапетов — о Боккетти: «Один из лучших легионеров в истории «Спартака»

Sport24.ru10:02

«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти

ТАСС07:18

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Sports.ru07:15

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Спорт-Экспресс07:12
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Политика

В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
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Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
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Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Музыка

Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»

Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
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Происшествия

В Казахстане задерживают участников несанкционированных митингов

Обновлено в 13:20
Общество

В Вольске считают условия программы для молодых семей невыносимыми

Начальник УМХ не обозначил, что количество стоящих на очереди семей уменьшается не от полного удовлетворения потребностей в финансовом выражении, а от довольно жестких условий, применяемых к участникам программы.
Обновлено в 12:00
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
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Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике

32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

В Минобороны приняли решение усилить группировку вооруженных сил, работающую над устранением последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 05:52
Футбол

«Краснодар» проведет открытую тренировку для болельщиков клуба

Обновлено в 11:47
Происшествия

У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения

Обновлено в 08:13
Происшествия

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено вчера в 11:02
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
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Армия и оружие

Корветы «Бойкий» и «Стойкий» взяли курс на Балтийское море

Обновлено в 04:19
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Составлен ТОП-5 самых популярных автомобилей для женщин

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Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено в 17:19
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года

Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Катер врезался в Вестминстерский мост в Лондоне

В столице Великобритании произошло ЧП — прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом.
Обновлено в 15:00
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Авто

Автомобили Datsun подорожали в России

Обновлено в 02:12
Политика

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге

Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:38
Общество

Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено в 04:56
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