Футбол

«Спартак» объявил об уходе БоккеттиСпорт-Экспресс 07:12

"Спартак" объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти. Стороны достигли договоренности о расторжении договора по обоюдному соглашению. Боккетти дебютировал в составе красно-белых в марте 2013 года, перейдя из "Рубина".
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«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти

ТАСС07:18

Вартапетов: Боккетти — один из лучших легионеров в истории «Спартака»

Чемпионат10:49

Михаил Вартапетов: «Боккетти — один из лучших легионеров в истории „Спартака“»

Матч ТВ09:26

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Спорт-Экспресс07:12

Михаил Вартапетов – об уходе Боккетти: Грустно, но жизнь продолжается

Советский спорт10:22

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Soccer.ru07:15

«Спартак» опубликовал прощальный видеоролик в честь Боккетти

Бомбардир.ру08:02
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Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
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Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»

Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 09:16
Происшествия

Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

Обновлено в 20:07
Футбол

«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»

Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено в 20:06
Происшествия

Суд арестовал тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии

Суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой семилетней девочки, сообщили РИА Новости в региональном Следственном комитете.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Семьям погибших подводников передали государственные награды

Обновлено в 08:13
Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановили

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были вновь остановлены, так как специалисты опять обнаружили в сырье примеси, сообщает Die Deutsche Welle.
Обновлено в 09:46
Политика

Британия выделит миллионы на борьбу с фейками

Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе.
Обновлено в 19:47
Космос

В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО

Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
Обновлено в 15:29
Политика

Журналист Los Angeles Times заявил о травле после статьи о Крыме

Журналист Los Angeles Times Джефф Опдайк разочарован реакцией читателей на его статью «Крым — это неожиданная красота на фоне неспокойной истории».
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Украинский военный расстрелял националистов в Донбассе, сообщили в ЛНР

Обновлено в 19:59
Гаджеты

Мошенническое приложение для Android ворует данные о банковских картах

Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.
Обновлено в 03:24
Космос

Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами

Компания "Лаборатория космического питания" приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

Франция поставит Индии первый истребитель Rafale осенью

Франция в течение двух месяцев поставит Индии первый из 36-ти заказанных истребителей Rafale, сообщил журналистам посол Франции в Индии Александр Циглер.
Обновлено в 04:59
Общество

Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев

Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено в 13:50
Политика

СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

Собчак высмеяли в Сети из-за ошибок в Instagram

Обновлено в 07:19
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено вчера в 11:02
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Гигантские цветы выросли в Чернобыльской зоне

Обновлено в 16:40
Общество

Корреспондент «Первого канала» осудил гей-парад в Лондоне

Корреспондент «Первого канала» Тимур Сиразиев назвал вульгарностью гей-парад в Лондоне.
Обновлено в 11:38
Музыка

В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Экономика

В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей

"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
Обновлено в 00:08
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