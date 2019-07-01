Футбол
«Спартак» объявил об уходе БоккеттиСпорт-Экспресс 07:12
"Спартак" объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти. Стороны достигли договоренности о расторжении договора по обоюдному соглашению. Боккетти дебютировал в составе красно-белых в марте 2013 года, перейдя из "Рубина".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:37, Вашингтон
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В Москве столкнулись четыре автомобиля
"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа
Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Музыка
Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»
Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 09:16
Футбол
«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»
Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено в 20:06
Происшествия
Суд арестовал тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии
Суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой семилетней девочки, сообщили РИА Новости в региональном Следственном комитете.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Семьям погибших подводников передали государственные награды
Обновлено в 08:13
Энергетика
Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановили
Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были вновь остановлены, так как специалисты опять обнаружили в сырье примеси, сообщает Die Deutsche Welle.
Обновлено в 09:46
Политика
Британия выделит миллионы на борьбу с фейками
Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе.
Обновлено в 19:47
Космос
В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО
Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
Обновлено в 15:29
Политика
Журналист Los Angeles Times заявил о травле после статьи о Крыме
Журналист Los Angeles Times Джефф Опдайк разочарован реакцией читателей на его статью «Крым — это неожиданная красота на фоне неспокойной истории».
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Украинский военный расстрелял националистов в Донбассе, сообщили в ЛНР
Обновлено в 19:59
Гаджеты
Мошенническое приложение для Android ворует данные о банковских картах
Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.
Обновлено в 03:24
Космос
Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами
Компания "Лаборатория космического питания" приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Франция поставит Индии первый истребитель Rafale осенью
Франция в течение двух месяцев поставит Индии первый из 36-ти заказанных истребителей Rafale, сообщил журналистам посол Франции в Индии Александр Циглер.
Обновлено в 04:59
Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено в 13:50
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Собчак высмеяли в Сети из-за ошибок в Instagram
Обновлено в 07:19
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено вчера в 11:02
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Гигантские цветы выросли в Чернобыльской зоне
Обновлено в 16:40
Общество
Корреспондент «Первого канала» осудил гей-парад в Лондоне
Корреспондент «Первого канала» Тимур Сиразиев назвал вульгарностью гей-парад в Лондоне.
Обновлено в 11:38
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Экономика
В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей
"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
Обновлено в 00:08