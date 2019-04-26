Футбол
Червиченко считает, что уход Измайлова и Родионова убьёт «Спартак»RT на русском 11:25
26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. Ранее экс-президент «Локомотива» рассказала, почему не стала бы работать в «Спартаке».
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Здоровье
Названы причины рака легких у некурящих людей
Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено в 12:21
Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
Обновлено 24 апреля в 11:40
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот в 500 евро
В Евросоюзе 26 апреля прекращен выпуск банкнот достоинством в 500 евро, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 12:05
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
К дому Меган Маркл приехала скорая и летит вертолёт
Обновлено в 12:19
Политика
Под Крымским мостом прекращено движение судов
По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
Кино
Умер художник‐постановщик Валерий Филиппов
«26 апреля 2019 года на 81 году жизни скончался народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Валерий Николаевич Филиппов», — говорится в сообщении на сайте.
Обновлено в 08:14
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Трамп заявил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
Минюст США заинтересовала информация о возможных связях между Украиной и предвыборным штабом Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:55
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Предполагаемая дочь Путина вошла в совет по развитию генетики
Мария Воронцова, которую The New Times и Reuters называли дочерью российского президента Владимира Путина, включена в совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
Обновлено в 11:03
Общество
Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
Пользователей, а в особенности пользовательниц Twitter впечатлили такие перемены в образе сына белорусского лидера.
Обновлено в 11:27
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Футбол
ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц
Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.
Обновлено в 07:46
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в США приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, которая была арестована по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено в 11:53
Политика
Польша подсчитала ущерб от нацистской оккупации
По мнению немецкой стороны, Германия выплатила все возможные долги за Вторую мировую войну.
Обновлено в 10:09
Здоровье
Диетологи рассказали, как удержать вес после похудения
Диетологи назвали ряд правил, которые помогут удержать вес после успешного похудения, сообщает Planet Today.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м
В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Итальянец попытался выйти из летящего самолёта
Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.
Обновлено в 07:56
Авто
УАЗ показал обновленный спецавтомобиль «Патриот» для ДПС
Презентация обновлённого внедорожника прошла в рамках конференции «Безопасная дорога», где «Патриот» был принят на снабжение в правоохранительные органы.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
В конце недели Украина заявила, что прекращает транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 12:15
Финансы
ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики
Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
Обновлено в 06:06