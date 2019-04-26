Футбол
Червиченко считает, что уход Измайлова и Родионова убьёт «Спартак»RT на русском 11:25
26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. Ранее экс-президент «Локомотива» рассказала, почему не стала бы работать в «Спартаке».
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Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Песков назвал прекрасной идею Трампа отказаться от ядерного оружия
Заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю отказаться от ядерного оружия является прекрасной идеей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:22
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Ксения Бородина исполнила мечту младшей дочери
Телеведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина порой выступает в роли волшебницы. Тем более, если речь идет о её родных.
Обновлено в 02:33
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Авто
В Россию могут привезти новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
К дому Меган Маркл приехала скорая и летит вертолёт
Обновлено в 12:19
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» локализован
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Футбол
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра
Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 12:30
Политика
Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 12:01
Общество
Беглов рассказал, каким должен быть современный Петербург
В ходе мероприятия градоначальник ознакомился с представленными проектами и рассказал, каким должен быть современный город.
Обновлено в 11:32
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Жители Пскова посетили передвижную выставку «Сирийский перелом»
Жители Пскова собрались на железнодорожном вокзале, чтобы увидеть поезд, который состоял из 20 вагонов с трофейным вооружением и военной техникой, захваченными у сирийских террористов.
Обновлено в 08:23
Политика
Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки
Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Политика
Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции
По мнению главы российского государства Владимира Путина, односторонние санкции являются проявлением протекционизма.
Обновлено в 03:16
Здоровье
Главврачом Иркутского перинатального центра назначили Ольгу Бортник
26 апреля главврачом Иркутского городского перинатального центра назначили Ольгу Бортник. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Обновлено в 03:50
Футбол
Джанлуиджи Буффон: «Мое решение перейти в „ПСЖ“ полностью оправдалось»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон объяснил, почему решился на переход в парижский клуб.
Обновлено в 11:13
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Экономика
Uber снизил оценку для IPO на 10%
Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции по $44–50 за штуку, говорится в уточненном проспекте эмиссии, поданном в пятницу, 26 апреля, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 07:12
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Наука
Льды российской Арктики тают быстрее американской. Установлены причины
Группа российских ученых выяснила причины разной скорости таяния льда в евразийской и американской частях Арктики.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Отмечена высокая интенсивность отслаивания стелс-покрытия F-35
Самолеты F-35 испытывают серьезные проблемы с боеготовностью.
Обновлено в 07:03
Происшествия
На Шри-Ланке произошли три новых взрыва
Обновлено в 11:16
Происшествия
Банду наёмных убийц задержали в Ростове
24 апреля наёмные убийцы прибыли к месту работы жертвы, избили предпринимателя и случайного свидетеля, после чего перевезли потерпевших в Аксайский район, где и убили.
Обновлено в 10:39
Здоровье
Российские стоматологи за день восстановили пациенту утраченные зубы
Специалисты группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» за один день полностью восстановили верхнюю челюсть пациенту, у которого собственных зубов практически не осталось.
Обновлено в 06:28