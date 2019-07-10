Полузащитник Малкольм Баду перешел из «Вольфсбурга-2» в «Спартак». Об этом клуб объявил на своем официальном сайте. О сроках соглашения и сумме трансфера не сообщается.

«Спартак» объявил о трансфере полузащитника Баду из «Вольфсбурга-2»

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