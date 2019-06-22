Футбол
«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Ромы» ПонсеSport24.ru 08:05
«Спартак» и «Рома» согласовали условия перехода в московский клуб нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний футболист подписал долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт красно-белых. Понсе родился 29 марта 1997 года в аргентинском Росарио.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:12, Вашингтон
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Политика
В Кремле раскрыли условия отмены запрета на полеты в Грузию
В Кремле рассказали, что запрет на авиаперелеты в Грузию будет действовать, пока существует угроза нахождения в стране для россиян, сообщает ТАСС Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация с безопасностью россиян должна нормализоваться.
Обновлено в 15:45
Спорт
Завершилась церемония открытия вторых Европейских игр в Минске
Торжественная церемония открытия вторых Европейских игр завершилась в Минске. Церемония проходила на стадионе "Динамо" в столице Белоруссии.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика
Массовые протесты прошли в Тбилиси
Обновлено в 08:31
Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров
Обновлено в 08:20
Кино
Первый канал перенес премьеру документального фильма о Чернобыле
В пресс-службе Первого канала сообщили, что для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала большего времени, чем планировалось ранее.
Обновлено в 18:50
Спорт
Российские волейболисты обыграли сборную Германии в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа Лиги наций, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 21:04
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Кино
Фильм «Дылда» выйдет в прокат более чем в 10 странах
Обновлено в 12:12
Политика
Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Политика
Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.
Обновлено в 10:40
Хоккей
Драфт новичков НХЛ с участием российских игроков состоится в Ванкувере
Церемония драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет на "Рождерс-Арене" в канадском Ванкувере 21 и 22 июня.
Обновлено вчера в 17:20
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Обновлено в 13:28
Происшествия
Слон напал на работника канадского зоопарка
Обновлено в 21:00
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Авто
Ford представит новый спорткар GT
В июле этого года на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), который будет проводиться уже в 77-й раз, компания Ford представит новую версию спортивного автомобиля GT.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Политика
США ввели новые санкции против властей Никарагуа
Санкции против четырех высокопоставленных членов правительства Никарагуа ввело министерство финансов США 21 июня, сообщает Reuters.
Обновлено в 16:20
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
В Сосново жители взбунтовались против новых верёвок-сушилок. Они хотят старые кусты, а власти говорят о заботе
Жители поселка не могут договориться с властями по поводу благоустройства придомовой территории в Приозерском районе Ленобласти.
Обновлено в 14:59
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату
Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03