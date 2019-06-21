Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» ПонсеRT на русском 08:11
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием
Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский придумал наказание для депутатов-прогульщиков
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о личном голосовании депутатов.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 08:55
Экономика
EBITDA «Энел Россия» может снизиться на 5-6,5 млрд рублей в 2020-2021 годах
Реализация сделки по продаже "Рефтинской ГЭС" может привести к сокращению годового показателя EBITDA компании на 5-6,5 млрд рублей в 2020-2021 гг. (без учета возможного роста данного показателя в случае реинвестирования средств, вырученных от продажи актива, в проекты/сферы с коротким сроком выхода на прибыльность) с соответствующим влиянием на рыночные мультипликаторы компании.
Обновлено в 09:44
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Футбол
«Аталанта» объявила о переходе Муриэля
Нападающий "Севильи" Луис Муриэль стал игроком "Аталанты". Детали трансфера не сообщаются.
Обновлено в 08:39
Общество
В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Общество
ЦБ поддержал стандарт по взысканию задолженности МФО
Банк России поддержал стандарт по взысканию просроченной задолженности на рынке микрофинансовых организаций, разработанный саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и развитие», сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 03:48
Политика
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Происшествия
CNN: медиамагната Руперта Мердока госпитализировали
Обновлено вчера в 22:03
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Спорт
Глава ОКР отметил важность развития всех видов спорта в России
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о высокой важности развития всех видов спорта на территории страны.
Обновлено в 09:20
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Багдаде произошел взрыв около мечети
Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Футбол
Суарес: «Уругвай был намного опаснее Японии, нам обидно за результат»
В заключительном туре группового этапа Уругвай сыграет с Чили, а Япония - с Эквадором.
Обновлено в 01:30