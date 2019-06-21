Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» ПонсеRT на русском 08:11

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК.
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Трансфер Понсе обошелся «Спартаку» в девять миллионов евро

Советский спорт08:57

«Спартак» представил видео с лучшими голами Понсе

Матч ТВ10:21

«Спартак» объявил о трансфере форварда «Ромы» Понсе

Газета.Ru09:47

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Бомбардир.ру09:19

«У него в ФИФЕ рейтинг 72, это меньше, чем у Ташаева». Фанаты «Спартака» – о новичке Понсе

Спорт-Экспресс10:05

«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн

Чемпионат08:23
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Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
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Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
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Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием

Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин

В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
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Происшествия

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Экономика

ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
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Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Транспорт

«Красную» ветку метро Москвы продлят до деревни Потапово к 2023 году

Обновлено в 05:14
Политика

Зеленский придумал наказание для депутатов-прогульщиков

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о личном голосовании депутатов.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Обновлено в 08:55
Экономика

EBITDA «Энел Россия» может снизиться на 5-6,5 млрд рублей в 2020-2021 годах

Реализация сделки по продаже "Рефтинской ГЭС" может привести к сокращению годового показателя EBITDA компании на 5-6,5 млрд рублей в 2020-2021 гг. (без учета возможного роста данного показателя в случае реинвестирования средств, вырученных от продажи актива, в проекты/сферы с коротким сроком выхода на прибыльность) с соответствующим влиянием на рыночные мультипликаторы компании.
Обновлено в 09:44
Политика

Лукашенко назвал Кадырова братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Футбол

«Аталанта» объявила о переходе Муриэля

Нападающий "Севильи" Луис Муриэль стал игроком "Аталанты". Детали трансфера не сообщаются.
Обновлено в 08:39
Общество

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

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Обновлено в 08:32
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 18:27
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Экономика

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Обновлено в 10:07
Общество

ЦБ поддержал стандарт по взысканию задолженности МФО

Банк России поддержал стандарт по взысканию просроченной задолженности на рынке микрофинансовых организаций, разработанный саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и развитие», сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 03:48
Политика

Спикер грузинского парламента ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Происшествия

CNN: медиамагната Руперта Мердока госпитализировали

Обновлено вчера в 22:03
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Спорт

Глава ОКР отметил важность развития всех видов спорта в России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о высокой важности развития всех видов спорта на территории страны.
Обновлено в 09:20
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Багдаде произошел взрыв около мечети

Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Футбол

Суарес: «Уругвай был намного опаснее Японии, нам обидно за результат»

В заключительном туре группового этапа Уругвай сыграет с Чили, а Япония - с Эквадором.
Обновлено в 01:30
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