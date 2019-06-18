Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» ПонсеRT на русском 08:11

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК.
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Источник: «Спартак» заплатил за Понсе 3 миллиона евро

Спорт-Экспресс13:21

Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужным

Советский спорт11:15

«Спартак» подписал Понсе. Что это значит для Зе Луиша и Луиса Адриано?

Матч ТВ13:22

Ровно 25 лет назад Марадона забил свой последний гол за Аргентину. Видео

Sport24.ru12:16

Почему «Спартак» отдал 9 миллионов за игрока с одним удачным сезоном (и то в Греции)

Бомбардир.ру11:06

«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн

Чемпионат08:23

Эсекиэль Понсе перейдет в «Спартак»

Все про Спорт ру18 июня в 14:08
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Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе

Обновлено в 12:47
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Политика

Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
Происшествия

Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
Обновлено в 11:06
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста

Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире

Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
Обновлено в 11:49
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Экономика

Сбор налога на прибыль банковского сектора в 2018 году вырос на 38%

Поступления в бюджет РФ от налога на прибыль банковского сектора в 2018 году с учетом отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов в 2018 году вырос на 38%, до 347 млрд рублей, против 6% в 2017 году, когда они составили 251 млрд рублей, говорится в отчете Центробанка о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.
Обновлено в 11:12
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Кино

В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих

Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».
Обновлено в 05:05
Авто

GM-АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряд Chevrolet Niva

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:03
Спорт

Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии

Обновлено в 10:20
Политика

Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу туров в Грузию

Обновлено в 13:33
Политика

Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США

Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.
Обновлено в 10:03
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Обновлено в 11:19
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Политика

Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»

Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено в 07:03
Культура

Как прошло открытие нового зала Третьяковки

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой женился на девушке из Казани

Сообщается, что спутницей жизни во второй раз Влад Пугачев выбрал бухгалтера из Казани по имени Гузель.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 13:40
Автоспорт

Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Обновлено в 13:05
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
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