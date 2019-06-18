Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» ПонсеRT на русском 08:11

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК.
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Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужным

Советский спорт11:15

Понсе стал 8-м аргентинским футболистом в истории «Спартака»

Sport24.ru08:36

Эсекиэль Понсе перейдет в «Спартак»

Все про Спорт ру18 июня в 14:08

«Спартак» представил видео с лучшими голами Понсе

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«У него в ФИФЕ рейтинг 72, это меньше, чем у Ташаева». Фанаты «Спартака» – о новичке Понсе

Спорт-Экспресс10:05

«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн

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Почему «Спартак» отдал 9 миллионов за игрока с одним удачным сезоном (и то в Греции)

Бомбардир.ру11:06
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Здоровье

Роспотребнадзор предложил ввести календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор выступил с инициативой сформировать календарь прививок для представителей старшего поколения.
Обновлено в 10:27
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
Обновлено в 00:20
Происшествия

В Ингушетии попытались убить следователя по особо важным делам

В Ингушетии произошло покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району.
Обновлено в 10:43
Политика

Стартовала прямая линия с Путиным

Стартовала прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер ответит на вопросы граждан в прямом эфире.
Обновлено вчера в 05:08
Политика

Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков

Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Политика

Киевский патриархат восстановили на Украине

Почетный патриарх православной церкви Украины Филарет Денисенко 20 июня провел собрание, в результате которого постановление 2018 года архиерейского собора о распаде церкви было отменено.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме

Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Политика

На Украине депутаты попросили КС признать незаконным указ о госязыке

Новый закон предусматривает использование украинского языка почти во всех сферах жизни страны В Конституционный суд Украины (КСУ) поступило обращение от 51 депутата, которые просят признать неконституционным закон об исключительности украинского языка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 11:36
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Гаджеты

Xiaomi презентовала новые смартфоны и «убила» старую линейку

Обновлено в 10:36
Музыка

Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Иран пощадил американский военный самолет

Обновлено в 07:59
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвращает резистентность к инсулину

Обновлено в 09:22
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Наука

Олени эволюционировали, чтобы выжить в морозные арктические зимы

Новое исследование показывает, как олени эволюционировали, чтобы справиться с этими тяжелыми условиями.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Родные Юлии Началовой до сих пор не видели ее завещания

Что-то из своих активов Юлия могла оставить своей близкой подруге и пиар-директору Анне Исаевой, которой она доверяла и относилась как к родной сестре.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:58
Футбол

Братья Березуцкие продолжат работать в «Витессе» Слуцкого

37-летние братья, в конце прошлого года получившие тренерскую лицензию УЕФА категории А, присоединились к российскому тренеру Леониду Слуцкому в Арнеме в качестве стажеров в начале января.
Обновлено в 11:56
Происшествия

14-летняя российская велогонщица погибла во время тренировки

14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько погибла в ДТП во время тренировки.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Авто

Porsche отзывает в России три сотни спорткаров

Обновлено в 09:29
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Политика

Лукашенко назвал Кадырова братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Общество

Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»

Обновлено вчера в 09:51
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