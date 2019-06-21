Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» ПонсеRT на русском 08:11
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В Твери прошел парад выпускников академии ВКО и Суворовского училища
В пятницу, 21 июня в Твери прошел парад выпускников академии ВКО имени Жукова и Тверского Суворовского училища.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Представлена 7-нанометровая SoC Kirin 810
Как и Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 и Kirin 980, новая SoC Kirin 810 производится по 7-нанометровому технологическому процессу.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Гаджеты
Xiaomi потратит $725 млн на конкуренцию с Huawei в Китае
Компания Xiaomi Corporation намерена потратить дополнительные 5 млрд юаней (приблизительно $725 млн) на расширение собственной розничной сети в Китае в течение следующих трёх лет.
Обновлено в 07:44
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Авто
АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray
По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика
Спикер парламента Грузии подал в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, сообщил местный телеканал «Рустави-2».
Обновлено в 07:36
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Xiaomi анонсировала линейку молодёжных смартфонов
Китайская Xiaomi анонсировала запуск новой линейки смартфонов CC, предназначенной для молодежного сегмента потребителей, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 09:54
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Директора Саратовского филиала «Почты России» уволят
Директор Саратовского филиала "Почты России" Булат Ахметзянов ушел в отпуск, по выходу из которого он будет уволен.
Обновлено в 05:55
Хоккей
В КХЛ появится трапецевидная зона за воротами. Лицевая линия будет сдвинута к борту на 65 сантиметров
Первый – появится трапецевидная зона за воротами. Только в ней сможет играть голкипер при выходе из ворот за лицевой линией.
Обновлено в 10:40
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров Boxster и Cayman
ООО «Порше Руссланд» отзывает 319 спортивных автомобилей моделей Boxster и Cayman в РФ, которые были реализованы в период с июля 2016 года по январь 2019 года.
Обновлено в 09:09
Футбол
ЦСКА договорился о переходе хорватского защитника Шарлии
Центральный защитник Звонимир Шарлия близок к переходу из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА, сообщает Epodravina.hr.
Обновлено в 10:16
Культура
Тысячи людей требуют от Netflix закрыть сериал Amazon
По данным издания, 20 тысяч человек подписали петицию с требование закрыть сериал на Netflix, который выпустил видеосервис Amazon Prime.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района
Обновлено в 09:15
Политика
Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против России
Группа американских законодателей-демократов предложила ввести новые санкции в отношении России, которые включали бы в себя ограничительные меры по российскому суверенному долгу, проектам по экспорту российского сжиженного газа и банкам РФ.
Обновлено в 09:59
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Космос
Впервые зафиксирована поляризация излучения гамма-всплеска
Обновлено в 06:59
Политика
Команда Зеленского начала готовиться к встрече с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский заявил о начале подготовки команды президента Украины Владимира Зеленского к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Массовая авария на КАД спровоцировала пробку у Шафировского
Жестокая авария на внешнем кольце КАД спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:09
Здоровье
«Лекарство» от стресса. Индийские эксперты рассказали о целебном эффекте йоги
Занятия йогой помогают справиться с рядом заболеваний, стрессами, улучшают общее самочувствие и сон.
Обновлено в 09:49
Общество
Минобрнауки России рассказало о количестве бюджетных мест в вузах
По данным министерства образования и науки РФ, в вузах страны больше всего бюджетных мест числится в специальности «Образование и педагогические науки» (62 186 мест).
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Красноярском крае завуч «сняла отпечатки пальцев» у второклассников
В конце учебного года мать одного из второклассников заявила, что завуч без согласия родителей снимала у детей отпечатки пальцев, якобы для того чтобы установить карманного вора.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Представлен планшет Huawei MediaPad M6
Обновлено в 08:06